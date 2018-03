Na veldbestorming Jan Breydel: Cercle Brugge zal schade herstellen BF/WDK/TTV

12 maart 2018

07u57 9 Jupiler Pro League Cercle Brugge zit verveeld met de schade die fans na de promotieviering hebben aangebracht aan het veld en een van de doelen van het Jan Breydelstadion. "We zullen de schade vaststellen en naar best vermogen herstellen", reageerde Cerclepreses Frans Schotte.

De averij viel evenmin in goede aarde bij Club Brugge. Temeer omdat blauw-zwart tijdens de winterstop als enige team in het met Cercle gedeelde stadion geïnvesteerd had in een nieuwe grasmat. Club reageerde toen behoorlijk ontgoocheld dat Cercle ondanks de grote financiële inbreng van AS Monaco niet bijdroeg in de kosten, en kan het nu met het oog op play-off 1 missen als kiespijn dat de graszoden leden onder de veldbestorming. Ook een van de doellatten bezweek onder de druk van aanklampende fans en een afdekplaat van een standhokje is stuk.



Club Brugge wou gisteren geen commentaar kwijt, wel is het van plan de schade op te meten. Maar Schotte belooft dus dat Cercle die zal herstellen: "We voelen ons als vereniging hiervoor verantwoordelijk. Het is jammer dat we dit niet hebben kunnen voorkomen. Normaal zetten we 30 à 40 stewards in, gisteren waren er 120, maar blijkbaar konden zij ook de situatie niet beheersen. Dit was niet zo voorzien. We hadden veel liever gezien dat de mensen op de tribune zouden gebleven zijn en dat de spelers een ereronde hadden kunnen lopen."