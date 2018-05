Na tegengoal nummer 8, het pijnpunt van Anderlecht geanalyseerd: "Sels speelt geweldig seizoen, maar tussenkomen op zo'n flankvoorzet is altijd riskant" Dieter Peeters

15 mei 2018

07u00 0 Jupiler Pro League Hein Vanhaezebrouck haalde het vorige week zelf aan, maar tegen AA Gent was het weer prijs: Anderlecht slikte opnieuw een doelpunt na een flankvoorzet tussen keeper en verdediging. Al 8 van de paars-witte 13 tegengoals kwamen op die manier tot stand in de play-offs. Zit Anderlecht met een probleem? "Het zijn alleszins de moeilijkste ballen om op te verdedigen", aldus Proximus-analist Wim De Coninck.

"Veel goals worden voorbereid via de flank, maar 8 op 13 is toch opvallend, zeker omdat Vanhaezebrouck zelf al eens de vinger op de wonde legde”, vertelt De Coninck. "Zo’n gevaarlijke voorzetten tussen verdediging en doelman moet je in eerste instantie proberen te voorkomen. Want eens die bal onderweg is en de verdedigers achteruitlopen, is het heel moeilijk om nog in te grijpen. Het risico op een owngoal is dan erg groot." Dat overkwam Dendoncker en Spajic al een keer in de reguliere competitie. Sindsdien laat de Anderlecht-verdediging het initiatief meer aan doelman Sels, die er ook twee keer naast greep tegen Genk en Standard. "Voor het overige speelt Sels een geweldig seizoen, maar tussenkomen op zo’n lage flankvoorzetten is altijd riskant. Daarop is het makkelijker in te lopen dan op een hoge bal wanneer de verdediging nog niet in positie staat. Maar Anderlecht is niet de enige ploeg die zo goals slikt."

Drie of vier verdedigers?

“Aangezien paars-wit met drie achterin speelt en met offensieve flankspelers, valt er ruimte op de flanken bij balverlies. Met drie is het centrum beter bezet, met vier kan je makkelijker de voorzet eruit halen”, legt De Coninck uit. “Maar dat is een keuze van de trainer. Club Brugge toont alleszins dat het ook met drie achterin kan werken." De meeste tegendoelpunten kwamen tot stand via de rechterflank van Anderlecht, waar de jonge Saelemaekers nochtans verdienstelijk acteerde. "Hem valt weinig te verwijten, want hij moest vooral offensief denken. Maar verdedigend heeft hij nog veel te leren."

Moeilijk te trainen

Ook sinds Hein zijn defensie publiekelijk heeft gewezen op hun zwakke punt, kreeg Anderlecht nog altijd goals tegen na een flankvoorzet. "Niet onlogisch", vertelt De Coninck, "want daar kan je moeilijk op trainen. Gelukkig maar, anders zouden we wel heel weinig goals zien. Zo’n lage flankvoorzet zorgt voor een complexe situatie. Verdedigers moeten de bal én hun tegenstander én hun medeverdedigers in het oog houden om een goede positie te zoeken. Daar kan je op training moeilijk aan werken." Dat maakt volgens De Coninck het verschil tussen een goede verdediger en een topper: die hebben de kwaliteit dat ze dat meteen kunnen. "Al kan ervaring daar ook wel bij helpen. Dat zal bij Dendoncker bijvoorbeeld ook wel komen naarmate hij vaker achterin speelt. En soms moet je ook gewoon zeggen dat er weinig aan te doen is. Ik heb bijvoorbeeld vooral genoten van de schoonheid van de voorzet van Yaremchuk en de goal van Simon tegen Anderlecht."

1. Anderlecht – AA Gent (0-1)

Lage voorzet van Kalu vanop rechts, via een schot Verstraete scoort Dejaegere.

2. Charleroi – Anderlecht (1-1)

Hoge voorzet van Nurio vanop links, kopbalgoal van Baby.

3. Standard – Anderlecht (1-0)

Lage voorzet Edmilson vanop links. Na een flatertje van Sels, tikt Emond binnen.

4. Genk – Anderlecht (1-0)

Lage voorzet Nastic vanop links. Na mistasten van Sels, scoort Ndongala.

5. Anderlecht – Charleroi (2-1)

Baby zet voor vanop links. Rezaei tikt binnen.

6. Club Brugge – Anderlecht (1-2)

Lage voorzet Dennis vanop links. Sels redt het schot van Vossen, maar Diaby duwt de bal over de lijn.

7. Anderlecht – Standard (0-1)

Lage voorzet Edmilson vanop rechts. Emond komt voor Sá en tikt binnen.

8. AA Gent – Anderlecht (1-0)

Lage voorzet Yaremchuk vanop links. Simon tikt aan de tweede paal binnen.

8 op 13 tegengoals na flankvoorzet

2x over linkerkant van Anderlecht

6x over rechterkant van Anderlecht

7 lage voorzetten

1 hoge voorzet

5x zo op achterstand gekomen

1x gelijkmaker

2x aansluitingstreffer

