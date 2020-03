Na knokpartij en tal van controversiële fases: Rits schenkt Club Brugge felbevochten zege tegen Genk Racing Genk moet zesde plaats afstaan aan KV Mechelen Kjell Doms/ABD

01 maart 2020

16u21 26 KRC Genk GNK GNK 1 einde 2 CLU CLU Club Brugge Jupiler Pro League Mats Rits, alweer hij. Met een rake kopbal schonk hij Club Brugge de zege bij Racing Genk. Voor Clement de gedroomde terugkeer naar zijn Luminus Arena. Genk tuimelt uit de top zes en trekt komend weekend met een bang hart naar Oostende.

Noblesse oblige. Bloemen en een kampioenenfoto voor Philippe Clement - en zijn assistent Johan Van Rumst - bij zijn terugkeer naar de Luminus Arena, overhandigd door Peter Croonen en Erik Gerits. De start van de wedstrijd was een flashback voor het Genks bestuur, een furieuze start. Zo hebben ze er hier vorig jaar veel gezien, zij het niet van de tegenpartij. Dries Wouters werd zoek gespeeld op de linkerflank, Mata trok voor en De Ketelaere kroop voor Lucumi om de 0-1 binnen te tikken. Club op rozen na amper drie minuten, de ideale manier ook om de kater van Old Trafford door te spoelen.

Racing Genk moest het zoals verwacht zonder Paul Onuachu doen. Wolf koos voor een gewaagd experiment zónder diepe spits. Mats Moller Daehli, hersteld van zijn hamstringblessure, opereerde als valse negen, gesteund door Kristian Thorstvedt. De flanken, Ito en Bongonda knepen naar binnen en maakten ruimte voor de backs. Genk herpakte zich na de vroege opdoffer, maar kon wel rekenen op een cadeautje van Sobol om terug in de match te komen. Ito ging aan de haal met de dramatische terugspeelbal en knalde de gelijkmaker in het hoekje.

Klappen

Genk voetbalde goed in de ongewone veldbezetting. Een aangename topper werd hoe langer hoe meer een kleine oorlog. ’t Werd bitsig met duel op en soms ook over het randje. Na rust gingen de poppen helemaal aan het dansen na wat een onschuldig duel aan de zijlijn leek tussen Wouters en Diatta. Bongonda, Dewaest en Balanta leken klaar om wat klappen uit te delen. Clement trad op als de grote verzoener. Tussen het knokken door trof Club twee keer de paal. Eerst via een plaatsbal van de ingevallen Schrijvers. Kort daarna lag een misser van Lucumi aan de basis van een nieuwe Brugse reuzekans. De Ketelaere verscheen alleen voor Didillon maar vond opnieuw de staak. Club speelde met z’n toen ook Mats Rits een opgelegde kans verkwanselde. De voorzet van Sobol werd gemist door Dewaest en Lucumi. Rits leek verrast en gaf Didillon de kans om uit te pakken met een beenveeg.

Lees ook: ‘Beslissingen van arbitrage gaan over de tongen: Hadden Balanta en Kouassi rood moeten krijgen? En moest bal op de stip na hands Rits?’

De uitverkochte Luminus Arena bleef hopen op die belangrijke thuiszege, maar die kwam er niet. Integendeel. Mats Rits zette zijn misser recht en werd opnieuw matchwinnaar. De assist van Okereke was knap, de geplaatste kopbal nog mooier. Rits kon het zelf amper geloven. Club Brugge won zo verdiend, op de valreep.

Racing Genk ziet KV Mechelen naar de zesde plaats wippen. Het kan zich zaterdag geen misstap veroorloven op Oostende, wil het er op de slotspeeldag thuis een finale van maken tegen KV Mechelen. Anders wacht play-off 2, wat een opdoffer zou dát zijn voor de landskampioen.