Na het succes in Duitsland: ook Pro League denkt aan geluidsband bij matchen zonder publiek

28 mei 2020

05u00 0 Jupiler Pro League Dan toch een béétje beleving. Na het geslaagde experiment in Duitsland denkt ook de Pro League aan een ­geluidsband bij wedstrijden zonder publiek. Vandaag zit ze samen met Eleven Sports.

“Een verbetering”, noemde Marc ­Degryse het, terwijl Jan Mulder sprak over “een kleine redding voor het voetbal”. Tijdens Borussia Dortmund - Bayern München experimenteerde Eleven Sports met een geluidsband – waarbij een Duitse regisseur het ­gepaste geluid op het beeld zet – en die ingreep viel enorm in de smaak bij onze analisten. Hun enthousiasme viel te begrijpen: het lege voetbal­stadion kreeg zo toch nog een sfeervolle toets.

Ook de kijkers konden de toevoeging appreciëren. Eleven Sports wil of kan niet kwijt hoeveel mensen exact ­keken naar de Duitse topper, maar zegt wel dat 20 procent overschakelde van de uitzending zonder geluidsband naar het kanaal mét. Ze bleven daar ook hangen, wat aantoonde dat ze het een meerwaarde vonden.

Zo denkt ook de Pro League erover. Vandaag zit die organisatie samen met rechtenhouder Eleven Sports om te bekijken of het begin volgend seizoen een geluidsband kan introduceren bij de matchen in de Jupiler Pro League zonder supporters. Waarschijnlijk komt het er ook van: Eleven Sports verwacht dat alle partijen een akkoord zullen bereiken over de invoering en over het financiële luik.

Nog geen handtekening

Over akkoorden gesproken: door alle hervormingen in het Belgische voetbal zijn er nog steeds geen hand­tekeningen gezet tussen de Pro League en Eleven Sports. Het Britse mediabedrijf zou de komende vijf ­seizoenen gemiddeld 103 miljoen euro per jaar betalen, maar die deal is dus nog niet officieel. Of dat zorgwekkend is? Neen, klinkt het bij alle ­betrokkenen: «Tegen midden juni zal alles wel in orde zijn. Intussen zijn we volop bezig met de voorbereiding op de competitiestart.»

En daarbij komt dus ook de geluidsband aan bod. Het kan het gevoel van leegte maar doen afnemen.

Applaus.

