Na een rampstart kaapt tienkoppig Antwerp de zege weg bij Cercle, De Sart matchwinnaar met fraaie knal MVS/GVS

19 januari 2020

16u21 0 Cercle Brugge CER CER 1 einde 2 ANT ANT Antwerp Jupiler Pro League Sneller dan Usain Bolt. 9.5 seconden na de aftrap beging Aurélio Buta een penaltyfout op Kylian Hazard. Wereldrecordje van de Angolese rechtsback, die er nog mee wegkwam ook. Antwerp - meer dan 80 minuten met 10 na rood voor Hoedt - won namelijk alsnog. Arm Cercle.

De Friese derby Heerenveen-Cambuur in 2014 en Steaua-Dinamo Boekarest in 2016. Ook in die matchen ging het leer na 9 seconden op de stip. Het wereldrecord kreeg er vanmiddag een evenaring bij. Slim gedaan van Hazard, veel minder lucide van slaapkop Buta. Hoggas zette de Vereniging op voorsprong. Een droomstart was het voor Cercle, in wat voor hen een levensbelangrijke match was, gezien de winst van Waasland-Beveren op Oostende gisteravond.

Dik vijf minuten later zag het er nóg beter uit voor de rode lantaarn. De Belder werd in het straatje gestuurd, iets wat Hoedt niet kon toestaan. De Nederlander ging even aan het truitje van de Cercle-spits hangen: terecht rood en Antwerp nog meer dan 80 minuten met tien. Seizoensrecord voor de centrale verdediger trouwens, want de snelste rode kaart tot nog toe viel pas in minuut 23 (Lestienne voor Standard tegen Kortrijk).

Antwerp aangeslagen? Ach, bij de Great Old zijn ze wel wat gewoon. Nog voor het kwartier stonden de bordjes alweer in evenwicht. Mbokani met de assist, Refaelov met de binnentikker. Organisatorisch greep Bölöni in door Haroun een rijtje achteruit te schuiven. De Sart moest maar voor twee lopen. Die laatste kreeg de voorkeur op Defour en deed meer dan draven alleen. Met een strakke knal trapte hij de Great Old even voor het uur op voorsprong. Donsah leverde knullig in bij Mbokani, Dabila werkte pardoes in de voeten van De Sart, die niet aarzelde. 1-2.

Cercle probeerde nog wel wat, maar kon het tienkoppige Antwerp nooit echt verontrusten. Ritchie De Laet en co gaven geen krimp. De Great Old blijft dankzij deze driepunter naast Gent op de tweede plaats. Donderdag neemt Antwerp het in de halve finale van de beker op tegen Kortrijk, volgend weekend ontvangt het Zulte Waregem. Voor Cercle ziet de toekomst er met de week slechter uit.