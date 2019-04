Na de tweede gerechtelijke inval in enkele maanden tijd: op Anderlecht was het dit seizoen nóóit rustig TV

24 april 2019

17u29 1 Anderlecht De politie die binnenvalt in Neerpede, supporters die zich tegen de club keren of een ex-trainer die zich uitlaat over het beleid van Anderlecht. Het zijn allemaal geen uitzonderingen meer bij de Brusselaars. De voetbalclub kwam dit seizoen al vaker opmerkelijk in het nieuws. Een overzicht.

27 september: Anderlecht wordt al vroeg uitgeschakeld in de Beker van België door een pijnlijke 0-3-thuisnederlaag tegen buur Union Sint-Gillis.

10 oktober: Het gerecht valt voor een eerste keer binnen bij Anderlecht in het kader van ‘Operatie Propere Handen’, maar op hetzelfde moment werden er ook huiszoekingen verricht bij onder meer Club Brugge, KV Oostende en Lokeren. Voormalig Anderlecht-manager Herman Van Holsbeeck en diens goede vriend en voetbalmakelaar Mogi Bayat werden ook opgepakt voor verhoor. Van Holsbeeck was wel meteen op vrije voeten, Bayat werd na anderhalve maand op borg vrijgelaten onder strenge voorwaarden.

13 november: Michael Verschueren (48) wordt sportieve baas op Anderlecht en moet alle technische departementen aansturen.

30 november: Anderlecht legde zijn Bosnische verdediger, Ognjen Vranjes, een boete op naar aanleiding van een ongepaste Instagramfoto waarin hij het wangedrag van AEK Athene-supporters verheerlijkt. Die gooiden in een Champions League-groepswedstrijd met vuurpijlen naar het Ajax-vak.

12 december: Marc Coucke ging op zoek naar vers kapitaal voor RSC Anderlecht. Daarvoor onderhandelde hij met zijn aandeelhouders over een kapitaalsverhoging, maar tegelijk sprak hij ook met de oud-beheerders over een nog openstaande lening. Daarmee bracht Coucke een einde aan de Vanden Stock-dynastie in het Astridpark.

13 december: Anderlecht speelde zijn laatste match van de groepsfase van de Europa League 0-0 in Zagreb. Het verliet Europa met slechts drie punten die werden behaald in even veel gelijke spelen. Nochtans was toenmalige coach Vanhaezebrouck ambitieus bij de start: “Overwinteren is het doel.” Spartak Trnava en Fenerbache waren de andere tegenstanders en die laatste ging, samen met Dinamo Zagreb, door naar de laatste 16.

16 december: Hein Vanhaezebrouck werd enkele uren nadat er met 2-1 werd verloren bij Cercle Brugge ontslagen. “Na de tegenvallende resultaten en het geleverde spel heeft de directie van RSC Anderlecht unaniem beslist om de samenwerking met coach Hein Vanhaezebrouck te beëindigen”, klonk het.

20 december: RSC Anderlecht stelt Frank Arnesen aan als nieuwe technisch directeur.

7 januari: Fred Rutten werd voorgesteld als de nieuwe trainer van RSC Anderlecht. De Nederlander was vrij na zijn avontuur bij het Israëlische Maccabi Haifa. Hij was echter wel niet de eerste keus van de club.

11 januari: Anderlecht liet Kara Mbodji terugkeren naar Brussel. De Senegalese verdediger speelde vier maanden op uitleenbasis voor het Franse Nantes, maar moest daar na een conflict met coach Vahid Halilhodzic vertrekken.

16 januari: Luc Devroe wordt buiten gezet bij Anderlecht. “We willen Luc bedanken voor het werk voor de club en wensen hem veel succes in zijn verdere carrière”, zei Michael Verschueren.

12 februari: Gino Caen, die met van Hein Vanhaezebrouck naar Anderlecht trok, werd na diens vertrek ook vervangen door een nieuwe physical coach. De Braziliaan Alessandro Schoenmaker moest zijn taken overnemen.

19 februari: Spelersmakelaar Mogi Bayat liet beslag leggen op tegoeden die hij heeft op gedane transfers bij Anderlecht. De in opspraak geraakte voetbalmakelaar reageerde daarmee op het feit dat Anderlecht hem niet langer betaalde voor enkele transferdeals uit het verleden. De club meldde verontwaardigd te zijn en de zaak voor de rechtbank te zullen uitvechten. “Bij makelaar Mogi Bayat bestaan er, wegens gebrek aan transparantie, twijfels rond sommige transfers die hij uitvoerde als mandataris van RSC Anderlecht. De club heeft dit aan Bayat gecommuniceerd, net als de gevolgen, namelijk een staking van de betaling tot er volledige duidelijkheid bestaat in alle transfertransacties”, reageerde Anderlecht.

24 februari: Belgiës eerste spijtoptant Dejan Veljkovic zat in de tribunes van het Constant Vanden Stockstadion voor de topper tussen RSC Anderlecht en Club Brugge (2-2). Voorzitter Marc Coucke sprak eerder die zondag in ‘De zevende dag’ over een kapitaalsverhoging: “Ik kan in primeur bevestigen dat de kapitaalsverhoging is afgerond, dat betekent meer dan dertig miljoen erbij in de club.”

25 maart: Ognjen Vranjes werd aangehouden op de luchthaven van Charleroi toen hij terugkeerde van een weekend in thuisland Bosnië, omdat zijn verblijfsvergunning verlopen was. De voetballer bracht daarop noodgedwongen een nacht in een gesloten transitiecentrum door.

2 april: Ex-trainer Hein Vanhaezebrouck haalde, in een poging om de club onder druk te zetten om volledig uitbetaald te worden, ontzettend hard uit naar het sportieve beleid van Anderlecht. “Het is niet de eerste keer dat ze beweren mij alles te hebben uitbetaald, want dat klopt dus niet. Ik wil dat ze alles betalen zoals dat contractueel is vastgelegd. Ze hebben daarenboven alle gegevens van mijn contract publiekelijk gemaakt, tegen de regels van de privacy in. Dat vind ik Anderlechtonwaardig. Zij moeten hun verplichtingen nu nakomen.”

Ook over voorzitter Coucke liet hij zich uit door hem te vergelijken met Balthazar Boma. “Ik heb niet de gemakkelijkste relatie gehad met hem en hij zal net hetzelfde zeggen over mij waarschijnlijk. Het was zeker geen geslaagd huwelijk. Als je de kleedkamer binnenkomt tijdens rust om tactische richtlijnen te geven aan de spelers, kom je in de buurt van de voorzitter van ‘FC de Kampioenen.’”

7 april: Na een 1-2-verlies tegen Antwerp met een 0 op 9 als gevolg bij de start van Play-off 1, troepen ontevreden supporters samen aan de hoofdingang van het Constant Vanden Stock-stadion. De politie sloot de poort richting de hoofdtribune snel af om een doorgang voor hen te voorkomen. ‘Coucke buiten’ en ‘Shame on you’ (schaam jullie) viel er te horen. Michael Verschueren sprak de fans daarna toe en gaf aan een gesprek met hen te willen voeren.

12 april: Na een goed halfuur spelen moest scheidsrechter Erik Lambrechts de partij tussen Anderlecht en Standard al affluiten, omdat Anderlecht-supporters het veld bleven bestoken met rookbommen en vuurpijlen. Hun ploeg stond 2-0 achter en de bijhorende 0 op 12 konden ze niet verder pikken. Ook buiten het stadion gingen de onruststokers verder.

16 april: Anderlecht beëindigde de samenwerking met Fred Rutten in onderling overleg. ‘s Avonds ontving sportief manager Michael Verschueren de harde kern van Anderlecht op Neerpede om te luisteren naar wat zij wensen te zien van de ploeg. Vooral de kaart van de jeugd moest meer worden getrokken. Verschueren legde op zijn beurt de toekomstplannen van de club uit en vroeg om de ploeg op een positieve manier te steunen.

24 april: Voor de tweede keer in goed zes maanden tijd valt het gerecht binnen bij RSC Anderlecht. Dit keer hebben de acties niets te maken met ‘Operatie Propere Handen’, maar in het kader van een onderzoek naar witwaspraktijken en het opzetten van een criminele organisatie. Vooral spelersmakelaars worden geviseerd om een transfer uit het verleden, toen Coucke nog niet als voorzitter actief was. Blijf HIER van het hele gebeuren op de hoogte.