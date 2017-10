Na de rellen: Club Brugge zamelt geld in voor brommer van schoenmaker. "Bedankt Club" SIEBE DE VOOGT & KEN STANDAERT

08u43 15 Benny Proot Jupiler Pro League Club Brugge zamelt geld in voor een nieuwe brommer voor Peter Depover (51). Bij de rellen van zondagavond na de wedstrijd tegen Antwerp duwden hooligans zijn wagentje omver en staken het in brand. De Vespa was het enige vervoersmiddel van de verlamde man.

"Ze hebben me mijn vrijheid ontnomen." Schoenmaker Peter Depover zat gisterochtend in zak en as door het verlies van zijn brommer, een rode Vespa Piaggio Ape 50. Hooligans hadden het omgeduwd en in brand gestoken. De spiegels waren afgebroken en het motorblok is compleet vernield. "Een ramp, want de verzekering wil enkel de huidige waarde uitbetalen. Met dat geld koop ik geen nieuwe brommer, 3 jaar geleden betaalde ik er zo'n 5.200 euro voor."





De man raakte meer dan 30 jaar geleden verlamd na een zwaar verkeersongeval. "Ik zit sinds mijn ongeval in een rolstoel en de brommer was ideaal om me te verplaatsen. De laadbak kon ik vullen met schoenen, het wagentje moest niet aangepast worden aan mijn handicap en ik vond altijd wel een parkeerplaats."





SDVO

Belletjetrek

Zondagnamiddag was Peter naar een voetbalwedstrijd van z'n dochter gaan kijken, tot hij opgebeld werd door een buur. "'Je wagentje staat in brand', riep hij. Ik ben onmiddellijk met mijn vrouw naar huis gereden, maar er was niets meer aan te doen", zegt Peter. Voor de heethoofden heeft de schoenmaker geen enkel goed woord over. "Ik woon hier al 10 jaar en kreeg wel eens te maken met belletjetrek of een gesneuvelde ruit. Maar dit soort rellen en vandalenstreken maakte ik nog nooit mee. Dit zijn dan ook geen Club-supporters, maar mensen die enkel uit zijn op vernielingen. Het is simpel: van andermans spullen blijf je af."





4.000 euro

Club Brugge startte gisteren een actie op om geld in te zamelen voor een nieuwe brommer. "De leverancier van de originele Piaggio geeft 18,91% korting bij de nieuwe aankoop. Ons doel is om de overige 4.000 euro in te zamelen", klinkt het bij de voetbalclub. "Ik ben dan wel geen Club-supporter, maar dit steekt me echt een hart onder de riem", zegt Peter.



Bij de rellen raakte zondag een commissaris van de federale politie zwaargewond. D.V. had als liaisonofficier de leiding over de beveiligingsoperatie en kreeg bij het begin van de ongeregeldheden een baksteen vol in zijn gezicht. "Hij zal zeker een tijdje buiten strijd zijn", zegt woordvoerder Peter De Waele. "De commissaris liep een barst in zijn kaakbeen op, schade aan zijn gebit en ook zijn lippen moesten genaaid worden." Wie de commissaris precies toetakelde zal het onderzoek van de Brugse politie moeten uitwijzen. De camerabeelden worden nu bekeken. 120 hooligans, onder wie 7 Nederlanders en 1 Fransman, werden aangehouden. Gisteren waren ze allen opnieuw vrij.



Wie Peter wil steunen, kan een bijdrage storten op BE16 280 0473300 74 met vermelding Peter Depover.