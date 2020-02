Na de discutabele goal van Vanaken: doellijntechnologie in alle matchen play-off 1 en halve finales en finale play-off 2 Redactie

17 februari 2020

16u07 32 Jupiler Pro League Een innovatie in de Jupiler Pro League. Tijdens play-off 1 en de halve finales en de finale van play-off 2 zal er doellijntechnologie actief zijn. Dat besliste de Pro League zopas. Er komt een systeem met twee camera’s die aan de doelpalen zullen geplaatst worden.

Nadat de lob van Hans Vanaken tegen Antwerp werd goedgekeurd - niemand weet of de bal daadwerkelijk over de doellijn was of niet -, klonk de roep om doellijntechnologie in het Belgisch voetbal weer wat luider. De Pro League, die al langer offertes had aangevraagd bij gespecialiseerde bedrijven, heeft nu een systeem klaar dat het het huidige seizoen nog geïmplementeerd zal worden.

In alle matchen van play-off 1 en in de halve finales en de finale van play-off 2 zullen twee camera’s aan beide doelpalen actief zijn om na te gaan of een bal helemaal over de doellijn is. Dat werd in een Raad van Bestuur van de Pro League beslist.

Het televisiecontract werd vandaag niet behandeld.