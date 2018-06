Na de 'clear errors' van de videoref: hoe moet het verder met onze arbitrage? "Er zijn belangrijke fouten gemaakt" Niels Vleminckx

07 juni 2018

08u16 0 Jupiler Pro League Club Brugge is kampioen en de Rode Duivels kunnen mathematisch nog wereldkampioen worden. Éven praat niemand meer over de videoref. Nu het stof is gaan liggen: tijd voor een analyse van scheidsrechtersbaas Johan Verbist en internationale supervisor Werner Helsen. “Laat ons het kind niet met het badwater weggooien.”

Bol van de incidenten stonden de play-offs. De perceptie was duidelijk - die videoref maakt er een potje van. Elke match was het wel wat. AA Gent, Club Brugge, Anderlecht, Standard, zélfs Charleroi legde druk op de arbitrage. Met de man in het busje als mikpunt in het vaak gratuit rondje vogelpik.

