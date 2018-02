N'Ganga is oerwoudgeluiden beu: "De middeleeuwen zijn voorbij" Tomas Taecke

06u31 0 Jupiler Pro League Het was laag, de manier waarop Charleroi-verdediger Francis N'Ganga (32) gisteren door de fans van Club Brugge racistisch bejegend werd. Oerwoudgeluiden en veelzeggende gebaren vielen hem te beurt: "En dan vragen ze Wesley of Diaby wel om hun shirt."

Pijnlijke vaststelling gisteren tijdens de tweede helft van Club-Charleroi. Linksachter N'Ganga die minutenlang oerwoudgeluiden naar zijn hoofd geslingerd kreeg bij een inworp voor de zijtribune. De Congolese Fransman vroeg scheidsrechter Smet om in te grijpen, maar het bleef bij een waarschuwing via de stadionspeaker. Ook de rol van Club-aanvoerder Ruud Vormer was opvallend. Die spoorde N'Ganga aan om voort te maken en nam niet de tijd om de supporters te bedaren. "Apengeluiden, racistische gezangen... Eerlijk, dit is echt triestig", aldus de 32-jarige N'Ganga na de match. "Bij Club spelen er toch ook zwarte spelers? Dan gaan diezelfde fans Wesley of Diaby om hun shirt vragen. Dat dit in 2018 nog steeds bestaat, is een grote ontgoocheling. Ik heb er zelf geen woorden voor. Die geluiden en die bewegingen... De middeleeuwen zijn voorbij, nietwaar? De mensen mogen iets slimmer zijn: er zijn kinderen in het stadion en kinderen die de match op televisie volgen. De fans van Club zijn heel goed in het aanmoedigen van hun spelers, maar dit zou niet mogen."

N'Ganga was bij de Brugse aanhang de kop van Jut nadat hij al in de eerste minuut geel had gekregen na een ingreep op Vormer en later in de wedstrijd lange tijd - al dan niet geblesseerd - tegen de vlakte lag. "Het is de eerste keer dat ik dit meemaak, maar het maakt me niet bang. Het is gewoon triestig om te horen", aldus de linksachter.

Een mooie voetbalavond vol kansen, spektakel en sfeer verdient het niet om ontsierd te worden door racistische uitlatingen van individuen. Club Brugge KV(@ ClubBrugge) link

Scheidsrechter Wim Smet liet weten dat hij de procedure gevolgd heeft en een mededeling door de stadionspeaker heeft laten afroepen, en dat hij het ook in het wedstrijdverslag opnam. Het bondsparket kan Club Brugge een geldboete en/of een wedstrijd achter gesloten deuren opleggen. N'Ganga zelf kan er voor kiezen om strafrechterlijke stappen te ondernemen. Club betreurt het gedrag van een deel van zijn fans: "Een mooie voetbalavond vol kansen, spektakel en sfeer verdient het niet om ontsierd te worden door racistische uitlatingen van individuen", zo zette het gisteravond op Twitter.

Voor Nieuwjaar was er een gelijkaardig incident tijdens KV Kortrijk-Standard, toen dienden de betrokken speler Unche Agbo en Standard klacht in tegen de fans van Kortrijk. Dat onderzoek is nog lopende.