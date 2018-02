Mulder: "Toen bracht de coach in het nauw een scharminkel binnen de lijnen. Rechterspits. Hij heet Saelemaekers" Jan Mulder

19 februari 2018

12u21 3 Jupiler Pro League Jan Mulder, commentator bij Het Laatste Nieuws, laat naar wekelijkse gewoonte ook vandaag weer zijn licht schijnen op de voorbije speeldag in de Jupiler Pro League. En hij nam niet toevallig de nederlaag van Anderlecht, vrijdag bij Sint-Truiden, onder de loep.

We gaan even terug naar vrijdagavond en STVV-Anderlecht. Slecht spel, rookbommetjes, nog slechter spel. STVV wint verdiend, voor Anderlecht lijkt de bodem bereikt.

Trainer Hein Vanhaezebrouck kan er, mede door blessures van enkele sterkhouders, maar geen beweging in krijgen. Zelfs in het vooruitzicht van de thuismatch tegen Moeskroen, komend weekeinde, durft de hartstochtelijkste supporter en de professioneelste analist niet te beweren dat er een overwinning aankomt. Het Astridpark en de algehele malaise.

Gedwongen door de blessures en de zwakke prestaties van de basisspelers was de trainer van paars-wit gedwongen een legertje jeugdtalenten mee te nemen naar Stayen. Sambi is een mooie voetballer. In de malaise bleef hij onopgemerkt. Begrijpelijk.

Toen bracht de coach in het nauw een scharminkel binnen de lijnen. Rechterspits. Hij heet Saelemaekers. Onthoud die naam. Vanhaezebrouck had Saelemaekers een paar minuten kunnen gunnen, maar liet hem meer dan een kwartier spelen. Hulde.

Saelemaekers debuteerde met de overtuiging van een sterspeler. In het donkerste uur van de club was er plotseling iemand om van te genieten. De vonken vlogen er vanaf. Saelemaekers (ik ken zijn voornaam niet, maar die komt straks wel aan de oppervlakte, o ja) wervelde vanaf de eerste seconde van dat historische kwartier. De tijd was te kort voor hem bemeten om nog wat aan de uitslag te veranderen.

Saelemaekers moet een hele wedstrijd spelen. Zondag tegen Moeskroen? Eens kijken of Hein Vanhaezebrouck oog voor deze noodzaak heeft. En anders wachten we vol ongeduld af.