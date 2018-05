Mulder: "Olivier Deschacht is de Wederopstanding van het Jaar. Contract? Verlengen" Jan Mulder

07 mei 2018

10u28 0

Ricardo Sá Pinto was dit seizoen al een paar keer voor driekwart ontslagen, lag soms letterlijk op de grond, maar bleef. En overwon. Gisteren speelden zijn Rouches Racing Genk van de mat en hebben nu zelfs de titel in zicht. Beker reeds gewonnen.

Elders in het land is er spijtig genoeg ook een wederopstanding gaande: Michel Preud’homme heeft er weer zin in, toevallig in de baan van Sá Pinto. De ene wederopstanding zit de andere dwars, wat slecht is voor de kwaliteit van een wederopstanding. Beide kandidaten vallen af.

AA Gent stond op met trainer Yves Vanderhaeghe, volbracht een indrukwekkende inhaalrace, en zakte de afgelopen weken zo ver terug dat de verlosser het niet lang meer zal maken. Dat was de wederopstanding van het jaar dus ook niet.

De Antwerpse derby? Te veel rellen er om heen.

Harbaoui van Zulte Waregem? Play-off 2. Niemand die er veel van heeft gemerkt.

Olivier Deschacht, een maand geleden nog verbannen naar ‘Neerpede’, een kamp op tienduizend kilometer van het Astridpark waar hij met de jeugd moest trainen, zat zijn straf uit, vocht zich terug en speelde gisteren in Brugge zijn zeshonderdste wedstrijd in het eerste elftal van RSC Anderlecht. In de topper van het jaar oogde hij fit en jeugdig. Hij was, met Najar en Trebel, de beste man van het veld. Olivier Deschacht is de Wederopstanding van het Jaar. Contract? Verlengen.