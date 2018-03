Mulder: "Het gebeurt al jaren. Omgekocht zijn ze niet, die slapende sukkels, natuurlijk niet, ze zijn er eventjes niet bij met hun hoofd" Jan Mulder

12 maart 2018

06u15 2 Jupiler Pro League Jan Mulder, commentator bij Het Laatste Nieuws, laat naar wekelijkse gewoonte ook vandaag weer zijn licht schijnen op de voorbije speeldag in de Jupiler Pro League. En vooral de ontknoping in de degradatiestrijd genoot zijn aandacht.

In de Nederlandse talkshow Rondo zei Ruud Gullit gisteravond over de vier goals die Moeskroen plotseling tegen Eupen moest incasseren, nadat KV Mechelen thuis op een voorsprong van 2-0 tegen Waasland-Beveren was gekomen: ‘Ik heb in Italië gespeeld. Daar zeggen ze over zulke goals, dat je je niet in zo’n situatie moet laten manoeuvreren.’

Malinwa heeft de degradatie aan zichzelf te danken. In strikte zin heeft Gullit gelijk. Maar je moet in zo’n droevig uur wel heel filosofisch, breed, mathematisch en kil denken, wanneer je supporter van Mechelen bent en je ziet de beelden uit Eupen. Zelfs een onpartijdige kijker heeft er moeite mee. Er zal in de competitie door Mechelen zijn aangemodderd, maanden lang voor mijn part, wanneer op het beslissende moment een verdediging van Moeskroen alles in het werk stelt om geen 9 voor verdedigen te krijgen maar een 3, is dat onverdraaglijk en een reden om de schuld aan die vier goals op de laatste speeldag te geven.

Het gebeurt al jaren. Omgekocht zijn ze niet, die slapende sukkels, natuurlijk niet, ze zijn er eventjes niet bij met hun hoofd - laten we het daar op houden.

Opvallend en voorspelbaar is dan, elk jaar weer, de overacting. Ze vallen net iets te dramatisch languit op de grond bij een schot op doel. Na de goal schelden ze overdreven hard tegen elkaar. Hun sportief verdriet na de nederlaag wordt te groots neergezet. De stad Moeskroen heeft een zwak toneelgezelschap.