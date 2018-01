Mulder: "Een spits, wat is dat?" Jan Mulder

29 januari 2018

Sofiane Hanni van Sporting Anderlecht scoorde drie keer tegen Standard Luik. Niemand twijfelt bij de vraag of Hanni een spits is. Hanni is een middenvelder. Vindt hij zelf ook. Maar hij kan ‘depanneren’ in de punt van de aanval, zoals gisteren op Sclessin met een hattrick werd bewezen.

Wat is een spits eigenlijk? Wat is - je hoort dat wel eens - een ‘echte spitsengoal’? Heeft een spits een bepaald dna? Moet hij razendsnel zijn? Beweeglijk? Slim?

Hij moet scoren. Maakt niet uit hoe. Maar zelfs dán is het een hachelijke onderneming om van iemand te beweren dat hij voor spits in de wieg is gelegd.

Van Teodorczyck denk ik dat hij een betere verdediger is: snel en meedogenloos. Zet hem er eens neer, coach, je zult je ogen opentrekken en Dendoncker zijn geliefde middenveld kunnen teruggeven. Nog een voorbeeld. Virgil Van Dijk, de stopper die voor 70 miljoen door FC Liverpool werd gekocht, is een verdwaalde wandelaar in een verdediging. Met zijn mooie traptechniek zou Virgil beter tot zijn recht komen in een aanvallende rol. ’t Is geen verdediger, al denkt hij het zelf. We spreken elkaar over een paar maanden.

Een spits is een type dat op Sclessin drie maal scoort. Punt uit. Een coach is een topcoach wanneer hij dat ziet, of wanneer hij een in de rechter achterhoek vastgeroeste back plotseling op het middenveld zet en het elftal een nimmer voor mogelijk gehouden aanvallende injectie geeft, zoals Pep Guardiola bij Bayern München deed met Phillipp Lahm.

Vanhaezebrouck moet vasthouden aan het systeem dat gisteren op Sclessin werd toegepast. Meer vragen dan Hanni doet in de spits is overvragen.

Zelfs Kums fleurde op. Sven had op het middenveld het rijk eindelijk alleen en liet van zijn voet zijn bijna vergeten passes vertrekken. Standard was beter en had de overwinning verdiend, maar toch hoorden en zagen we sporadisch weer wat paars-witte muziek dat deed denken aan RSC Anderlecht. Allemaal dankzij Sofiane Hanni, spits voor één dag. En wat mij betreft: twee dagen. Voor Anderlecht zit er ook niks anders op. En soms, Hein, verandert een noodgreep in een openbaring.