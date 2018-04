Mulder: "Club sjokte dan wel verslagen naar de kleedkamer, maar het heeft wel geweldig gespeeld en staat er beter voor dan ooit"



Jan Mulder

23 april 2018

Na de glorieuze overwinning van Club Brugge op Charleroi (6-0) stelt trainer Ivan Leko Cools in plaats van Diatta op, een maatregel om Edmilson beter te kunnen verdedigen. Edmilson scoort twee keer na positionele fouten van Cools, die van nature meer een aanvallend ingestelde speler is.

Standard móet winnen om nog een kans op de titel te houden en begint met de staart tussen de benen. Oorzaak: de angst van een spektakelcoach zonder durf. Club weet wél wat het te doen staat en is oppermachtig. Dat het na drie kwartier slechts 3-2 is: toeval, pech en geluk.

Na rust is Standard opeens heer en meester. Het wordt dus 4-3 voor Club. De strafschop, waarvoor Vormer is aangewezen en die tot zijn verbazing door Diaby wordt genomen, is raak: optimaal resultaat dankzij een eigenaardige vorm van professionaliteit.

Oké, 4-3 voor Club Brugge. Dus haalt Standard zijn beste speler van het veld. Edmilson snapt er niks van, niemand snapt het. Sá Pinto legt het uit: "Voor de balans op links."

De invaller, Cop, knoeit een kwartier lang de balans helemaal zoek. In de 93ste minuut krijgt hij een verdwaalde bal uit een (zeer slordig weggegeven) vrije trap toevallig voor de voeten en schiet van dichtbij de 4-4 op het scorebord. Cop is dus een gouden wissel en het grote gelijk van de coach.

Club heeft geweldig gespeeld, staat er beter voor dan ooit, sjokt verslagen naar de kleedkamer. Standard viert feest.

Het was een schitterende voetbalwedstrijd.