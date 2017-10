Mulder berecht Vanhaezebrouck: "De bedenktijd die hij bedong was voor de Bühne" Jan Mulder

Tenzij Hein nog bedenktijd wil, zal vanmiddag de persconferentie plaatsvinden met de benoeming van Hein Vanhaezebrouck als trainer van RSC Anderlecht. De bedenktijd die hij vorige week bedong was trouwens voor de Bühne: Hein had al een akkoord met de landskampioen. Maar dinsdag diep ontroerd zijn op de afscheidsbijeenkomst in de Ghelamco Arena en woensdag juichend in de armen vallen van het VandenStock Stadion zou niet netjes zijn ten opzichte van AA Gent, vandaar de 'bedenktijd'.



Zaterdag, middenin de bedenktijd overvallen door het grote nieuws uit de mond van een goed geïnformeerde journalist, zei voorzitter Ivan De Witte: 'Verdorie, Hein is wel snel van Anderlecht.'



De Witte had meer tact verwacht. Hij is een heer uit lang vervlogen tijden. Het leven is harder en rapper geworden, vooral dat van de toptrainer. Voorzitters en analisten moeten daarin mee. Zij zullen, zoals de moderne normen en waarden het voorschrijven, steeds minder bedenktijd nemen.



Eén wedstrijd, alla. Maar in de tweede week zal je team duidelijk de contouren van de keurmerken 'Anderlecht' en 'Hein' moeten vertonen. Zo niet, dan begint er iets te tikken. Het is de tijd. Jouw tijd. Van harte welkom in het Astridpark, Hein Vanhaezebrouck.