Mulder: "Arme Frutos en zijn voorbereiding op Anderlecht-Celtic" Jan Mulder

Hein Vanhaezebrouck is trainer af bij AA Gent. Maar wat nu? Is hij op weg naar paars-wit? Onze huiscolumnist Jan Mulder laat zijn buikgevoel spreken.

Toen Hein Vanhaezebrouck zondag beweerde dat AA Gent een achterstand van tien punten in twintig wedstrijden nooit meer op Waregem zou kunnen goedmaken, was hij idioot negatief en als trainer van AA Gent eigenlijk niet meer serieus te nemen. Tien punten zijn makkelijk in te lopen als er nog zestig te halen zijn. Maar Hein wilde niet normaal tellen, hij voelde de aandrang ermee te kappen.



Voorzitter De Witte vanochtend: "Ik heb alle respect voor het aanvoelen van de trainer zelf." De trainer op dezelfde persconferentie: "Ik had het gevoel dat het voor mij te moeilijk werd en dat er te veel zaken waren die goed functioneren tegenwerkten. Dan moet je een beslissing nemen, hoe pijnlijk ook."



Op een vraag of Anderlecht een rol speelt in het ontslag zei Vanhaezebrouck: "Ik heb met niemand contact." Die zin is in staat van het ene op het andere moment van de waarheid in een leugen te veranderen. Bayat is namelijk de naam van de directe lijnverbinding tussen meneer Vanden Stock en Hein Vanhaezebrouck: om één voor twaalf is er geen contact, om twaalf uur heeft de makelaar de deal met Anderlecht afgerond. En iedereen heeft volstrekt correct gehandeld. Arme Frutos en zijn voorbereiding op Anderlecht-Celtic, deze avond.

