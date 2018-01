Morioka definitief naar Anderlecht: grotere kans op Europees voetbal overtuigde Japanner Michael Vergauwen

30 januari 2018

23u23 0 Jupiler Pro League Een definitieve transfer, voor 3,5 jaar. Ryota Morioka (26) verlaat Waasland-Beveren per direct voor RSC Anderlecht. Voor Hein Vanhaezebrouck moet de Japanner met de gouden voetjes een extra troef worden in play-off I.

Acht maanden, elf assists en zeven goals nadat hij voor 275.000 euro werd weggehaald bij het Poolse Slask Wroclaw, ziet Waasland-Beveren een veelvoud van dat bedrag op haar rekening geschreven. Het zal de pijn, want die is er, ongetwijfeld wat verzachten. "Ik ben tevreden op zich met de deal die we bekwamen. Ryota is echter een speler waar ik twee jaar voor gevochten heb. Echt gelukkig ben ik dus zeker niet", wist Waasland-Beveren-voorzitter Dirk Huyck ons in een eerste reactie te vertellen.

Beker inclusief speelde Morioka 27 wedstrijden voor Waasland-Beveren. Daarin scoorde hij negen keer en gaf elf assists. Zijn laatste assist in Beverse loondienst gaf hij op de 23ste speeldag tegen… Anderlecht.

Paars-wit is voor Morioka na Waasland-Beveren, Slask Wroclaw en Vissel Kobe zijn vierde profclub. In het Astridpark probeert hij zich verder in de gunst van de Japanse bondscoach Vahid Halilhodzic te spelen om er zo deze zomer zeker bij te zijn op het WK.

Tot op de laatste dag gedroeg de Japanner zich professioneel. Zo trainde hij vandaag nog gewoon twee keer vol overgave mee met zijn (nu ex-) ploegmaats, ook al liet hij zijn voorzitter eerder al weten dat hij zijn zinnen gezet had op Anderlecht.

"Ik wil top zes spelen. En eigenlijk liefst van al top vier, want ik wil volgend seizoen Europa in", had Morioka ons eerder toevertrouwd. De kans dat dit lukt, is sowieso groter bij Anderlecht dan bij Waasland-Beveren.