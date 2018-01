Moren, Finse verdediger van Waasland-Beveren, heeft diabetes: "Een ziekenhuisdessertje. Dat was mijn kerstavond" Michaël Vergauwen in Spanje

07u00 2 Photo News Jupiler Pro League Geen Valtteri Moren, hier in Pinatar, op stage met Waasland-Beveren. Bij de Finse verdediger werd vlak voor kerst namelijk diabetes geconstateerd. Voor het eerst sinds dat harde verdicht doet hij zijn verhaal. "Ik was in shock, had schrik. Kon ik nog wel prof blijven?"

22 december jongstleden, een kleine drie weken geleden ondertussen. Waasland-Beveren speelt tegen KV Oostende, Valtteri Moren ontbreekt. De Finse verdediger voelt zich niet zo lekker. Niet voor het eerst. Voor alle zekerheid neemt de clubdokter een bloedtest af. ’s Anderendaags komen de resultaten binnen. Moren heeft diabetes. Suikerziekte. Hij wordt meteen opgenomen in het ziekenhuis, waar hij een week zal blijven.

"Ik was in shock, dat eerste moment", vertelt hij ons. "Ik was ook kwaad. Waarom ik? En ongerust. Wat nu? Veel vragen, weinig antwoorden. Zeker met die kerstdagen. Er was weinig personeel in het ziekenhuis. Ze konden weinig doen, behalve mijn bloedwaarden in de gaten houden. Kerstavond verliep ietsje anders dan ik gepland had. Ik keek Netflix in bed. Het enige speciale was het kerstdessertje. Daar moest ik het mee doen."

Photo News

Checken, checken, checken

Net voor nieuwjaar mag Moren het ziekenhuis verlaten en trekt hij naar Finland. "Daar stond ik dan. Nerveus, want vanaf dan moest ik het allemaal zelf doen. Bloedsuiker meten, drinken en eten aanpassen. Het was wennen. Die eerste week was heel zwaar. Bij alles wat je voelt, check je je suikerspiegel. En ik check hem héél vaak (lacht) Je moet als het ware je lichaam helemaal opnieuw leren kennen. Niemand kan me zeggen hoe ik de ziekte een plaats moet geven in mijn leven. Da’s voor iedereen anders."

Zetterberg

"Ondertussen ben ik er al een beetje aan gewend", gaat hij verder. "Ik merk dat ik een vrij normaal leven kan leiden. Dit is niet het einde van de wereld, al blijft het afwachten hoe ik alles ga verteren eens de trainingen weer beginnen. Dan zal het opnieuw zoeken zijn naar de juiste balans tussen suiker, voeding en insuline. Ik heb het gevoel dat ik alles over de ziekte weet, nu moet ik ze nog toepassen in het echte leven. En in het voetbal. Ik heb gehoord van Pär Zetterberg, ja. Ik weet dat hij ook suikerziekte heeft en dat hem dat niet stoorde in zijn profcarrière. Hopelijk is het bij mij net zo."