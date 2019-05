Moest VAR ingrijpen? Verschaeren scoort met gelukje: “Het kan wel zijn dat ik de bal met de hand raakte, ja” ODBS

05 mei 2019

17u20

Bron: Telenet PlaySports 20 Jupiler Pro League Yari Verschaeren maakte zijn tweede goal voor Anderlecht, maar leek dat te doen nadat hij de bal heel licht met de hand raakte. In de studio van Telenet PlaySports begrepen ze niet dat de VAR niet ingreep, maar niemand die het Verschaeren niet gunde. “Het lichtpunt van Anderlecht dit seizoen.” Verschaeren: “Het kan zijn dat ik de bal met de hand raakte.”

Minuut 37 in het Astridpark: Bolasie die diep steekt tot bij Verschaeren die de buitenspelval omzeilt, maar de bal wel heel even met de hand lijkt te raken alvorens hij prima controleert en afwerkt. Ref Van Driessche moest nog even wachten om de goal definitief toe te keuren, maar uiteindelijk werd hij door de VAR niet gesommeerd om naar de beelden te gaan kijken. Mogelijk was het ook op de beelden niet 100% duidelijk dat het hands was en kon er van een ‘clear error’ geen sprake zijn. Sowieso een nieuw hoofdstuk in het grote VAR-boek uit deze play-off 1. In het Astridpark klagen ze er alvast niet om: in de strijd om een Europees voorrondeticket doen ze een goeie zaak.

“Ik weet niet of ik de bal raak met mijn hand”, was het eerste antwoord van Verschaeren op de vraag van PlaySports of het al dan niet hands was. Maar zoiets voel je toch? “Ja, het kan wel zijn dat ik de bal raakte”, luidde het dan. “Maar op dat moment heb ik het niet gevoeld. Ik dacht eerst ook dat er twijfel was omdat het mogelijk buitenspel was. Niet omdat het eventueel hands was.” Waarop de vragensteller schalks: “Misschien geldt de handsregel niet als je nog geen 18 bent?” Verschaeren (17), lachend: “Dat mag dan nog wel even zo blijven.”

“Toen we al snel met z’n tienen vielen, wisten we dat de kans op winst klein ging zijn. Maar iedereen was heel gemotiveerd. Zelfs na die rode kaart is er nooit twijfel in de ploeg geslopen. Misschien is dit wel een kantelmoment in onze play-offs. Alleszins een match waarop we ook de komende duels moeten op voortbouwen. Ik kon nog een tweede keer scoren, maar toen bleef ik niet voldoende rustig.”

De analisten in de studio van PlaySports begrepen niet de VAR de fase blauw liet, al gunde iedereen Verschaeren zijn doelpuntje. “Op korte tijd heeft deze jongen al zo veel bewezen”, aldus Bob Peeters. “Het valt me ook op hoe nuchter hij in het leven staat. Doet gewoon naast het veld, is open voor de pers en lijkt altijd goed gezind. Zelfs als het slecht ging met Anderlecht, kwam hij nog uitleg geven. Van deze jongen word je instant blij.”

Aparte regels voor minderjarigen bij de VAR? 🤨 😅 pic.twitter.com/wKKB5eZ4bd Play Sports(@ playsports) link