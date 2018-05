Moest de 0-1 van Teodorczyk afgekeurd worden? Pool flirtte met de buitenspelval MDB

06 mei 2018

Een mooier eerbetoon voor zijn overleden broer kon Lukasz Teodorczyk zich niet inbeelden. Al rezen er wel enkele vraagtekens bij de openingstreffer van Anderlecht op het veld van Club Brugge. In de actie die voorafging aan de 0-1 flirtte Teodorczyk namelijk heel even met de buitenspelval. De videoref (VAR) oordeelde blijkbaar dat het in deze fase niet om een 'clear error' ging en greep dan ook niet in. Ook op de stilgezette beelden is het lastig om een correct oordeel te vellen. Moest de 0-1 dan toch afgekeurd worden voor buitenspel?