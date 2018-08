Moeskroen zet trainer Defays na vijf speeldagen aan de deur MDB

30 augustus 2018

Na vijf speeldagen is het eerste ontslag in de Jupiler Pro League al een feit. Frank Defays werd vandaag door Moeskroen aan de deur gezet.

De 44-jarige Defays begon met een nul op vijftien aan de competitie in de Belgische eerste klasse. In die vijf wedstrijden konden zijn troepen slechts een keer scoren zodat het troosteloos laatste staat. Moeskroen ging al de boot in tegen Eupen, Anderlecht, Antwerp, Club Brugge en KV Oostende. Defays kwam in februari dit jaar aan het roer van Excel Moeskroen als opvolger van de ontslagen Mircea Rednic. Voordien was hij jarenlang T1 van Excelsior Virton (2011-2018). Als speler was Defays jarenlang kapitein van Sporting Charleroi (1999-2009).

"Als gevolg van de negatieve resultaten van de eerste ploeg in het begin van de competitie heeft het bestuur van Moeskroen besloten om een einde te maken aan de samenwerking met Frank Defays", klinkt het op de website van de club. Laurent Demol fungeert dit weekend voor het treffen met Charleroi als coach ad-interim. "De komende dagen zal er een nieuwe trainer aangesteld worden. Moeskroen wil Frank Defays bedanken voor het geleverde werk en hem veel succes wensen voor de rest van zijn carrière."

