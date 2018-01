Moeskroen verpest het debuut van Van Wijk bij Mechelen XC

26 januari 2018

22u20 148 Jupiler Pro League Neen, de trainerswissel heeft niet voor het gewenste schokeffect gezorgd. KV Mechelen verloor onder Dennis van Wijk z’n zesde partij op rij: 0-2 tegen Moeskroen. Malinwa blijft zo troostelijk op de laatste plek, Eupen kan morgen zelfs vier punten uitlopen.

Dennis van Wijk staat voor een moeilijke opdracht: KV Mechelen in de Jupiler Pro League houden. Zeven finales op het programma, de eerste missie begon vanavond: Moeskroen. De openingsminuten waren alvast veelbelovend. De thuisploeg toonde het meeste initiatief en dat enthousiasme resulteerde meteen in een kopkans van Nicklas Pedersen. Niet veel later was de Deen opnieuw gevaarlijk – zijn volley zoefde niet zo heel ver naast de kooi van Olivier Werner, die de geblesseerde Logan Bailly in doel verving.

Nadien bleef Malinwa de bal opeisen, maar kon dat veldoverwicht niet omzetten in doelgevaar. De grootste kans op dat moment viel zelfs prompt aan de overkant. Aristote Nkaka kopte een vrije trap van Omar Govea maar nét over. Meteen erna liet Dorin Rotariu de netten wel trillen, maar het doelpunt van de Roemeen werd terecht afgekeurd voor buitenspel. Moeskroen nam stilaan over, halverwege de eerste helft was het evenwicht hersteld.

Twee rake kopballen: twee goals

Op naar een brilscore richting de koffie? Neen. Fabrice Olinga had nog een prima actie in huis, waarna hij het leer op het hoofd van Dimitri Mohamed schilderde. Die laatste kopte vervolgens de 0-1 voorbij een kansloze Colin Coosemans. Geen goed teken voor de rode lantaarn, die dit seizoen nog niet kon winnen als de tegenstander de score opende.

Meteen prijs na de koffie. Op een hoekschop van Govea verlengde Rotariu het leer heerlijk in de verste hoek: 0-2. Het antwoord bleef niet lang uit, maar German Mera kon zijn kopbal niet laag houden. Het zat ook niet mee: op het uur knalde invaller Nicolas Verdier het leer staalhard tegen de binnenkant van de paal. Vijf minuten later belandde de vrijschop van Uros Vitas nét naast het doel van een aan de grond genagelde Werner. Gedoemd om te degraderen?

Kansen genoeg, but no cigar

De mogelijkheden werden niet verzilverd. Cruciaal. Het toppunt moest zelfs nog komen toen Pedersen twintig minuten voor affluiten de aansluitingstreffer aan de voet had. Werner duwde de bal namelijk in de voeten van de Deen, die voor een leeg doel alsnog over trapte. Een onbegrijpelijke misser.

Typerend voor Malinwa, waar iedereen mee in de malaise deelt. De troepen van Mircea Rednic waren nog enkele keren gevaarlijk op de counter, maar de slotfase leverde geen doelpunt meer op. Geen geslaagd debuut dus voor Van Wijk. Nul op achttien voor Mechelen, Moeskroen komt voorlopig tot op drie punten van een play off 1-plek.

Spelers #kvmechelen stappen terug het veld op om de fans te bedanken voor de steun. Mooi moment. Iedereen staat recht en zingt. « Trots op onze kleuren. » @hlnsport pic.twitter.com/9Ee71yw9wp Frank Dekeyser(@ Frank_Dekeyser) link