Moeskroen veegt de nul eindelijk van het bord. Henegouwers winnen met kleinste verschil tegen KV Kortrijk LUVM

16 september 2018

16u21 4 Jupiler Pro League Bernd Storck heeft zijn intrede bij Excelsior Moeskroen niet gemist. De 55-jarige Duitser bezorgde de vooraf puntenloze hekkensluiter meteen zijn eerste overwinning, waardoor de grensclub weer in het spoor komt van Lokeren en Waasland-Beveren. En ook van een zwaar tegenvallend KV Kortrijk, dat in Henegouwen nooit de indruk wekte dat het er iets kon oogsten. Een strafschopfout van Brendan Hines-Ike, ook bij andere fases de schlemiel van de bezoekers, kostte zijn team drie punten.

Voor zijn eerste wedstrijd als coach van Moeskroen moest Bernd Storck al meteen zijn geblesseerde titularisdoelman Werner vervangen door Butez, maar een verzwakking was dat allerminst. De boomlange Fransman heerste in zijn luchtruim en haalde er alle hoge voorzetten uit die vooral D'Haene vanaf links verstuurde.

Bij een ongeïnspireerd KV Kortrijk probeerden Mboyo en Ouali vooral langs de grond te combineren, maar veel gevaar wisten ze niet te creëren.

Glen De Boeck kon van zijn kant in doel weer rekenen op de herstelde Kaminski. De KVK-coach had Ouali boven Chevalier verkozen en liet Ezekiel voorin starten. De kleine Nigeriaan wist zich echter nauwelijks door te zetten tegen de Kameroense mannetjesputter Frank Boya. Op het Kortrijkse middenveld debuteerde ook Julien De Sart totaal onopvallend.

In een burenduel dat weinig meer te bieden had dan wat verrassende afstandsschoten van Batic voor Moeskroen en Rolland voor Kortrijk, kwam kort voor de pauze plots een strafschop uit de lucht gevallen. De glijdende Hines-Ike haalde Olinga in de hoek van de zestien ongelukkig onderuit, en ref Laforge wees kordaat naar de stip. Er kwam geen bijsturing vanuit het VAR-busje op de parking en Dimitri Mohamed liet de kans niet liggen om zijn team met voorsprong de pauze in te sturen.

Het vuur sloeg bij Kortrijk na de pauze pas in de pan nadat Chevalier mee in de strijd werd gegooid voor de bleke Ezekiel. Mboyo werd daardoor diepste spits. De ex-Rode Duivel trapte de beste bezoekende kans tegen de steeds sterkere Butez aan, die ook goed in de voeten van de doorgebroken Ouali dook.

Moeskroen hield al bij al makkelijk stand en dreigde nog zelf langs invaller Amallah, en ook in de staart van de partij zat te weinig Kortrijk venijn. De Griekse invaller Charisis knalde in de vlucht over, en Hines-Ike hinderde Kagelmacher in een scrimmage waardoor de Uruguayaan de wenkende gelijkmaker op de lat kopte.