Moeskroen stunt nu ook op Jan Breydel: Club Brugge sluit reguliere competitie af met thuisnederlaag Tomas Taecke

17 maart 2019

19u52 8 Club Brugge CLU CLU 1 einde 2 MOU MOU Excel Moeskroen Jupiler Pro League Na Genk, Gent en Standard kon ook Club Brugge zondag voor eigen volk niet winnen van Moeskroen. Een domper van jewelste voor blauw-zwart, dat nu aan de play-offs start met een achterstand van vijf punten op Racing Genk.

Laatste opdracht voor Club Brugge, dat de reguliere competitie in schoonheid wou afronden met een zege tegen Moeskroen - dé ploeg van het moment. Leko bracht de verwachte elf namen aan de aftrap. Met Diatta en Vlietinck op de vleugels, dit terwijl Dennis naast de wederoptredende Danjuma op de bank plaatsnam. Bij Moeskroen waren Gulan en Boya geschorst nadat ze vorige week tegen STVV twee keer geel zagen. Niet Club, wél Moeskroen schoot het best uit de startblokken. Met goed voetbal duwden de Henegouwers blauw-zwart weg op de eigen speelhelft, al bleven de kansen uit. De Bruggelingen kregen wél een unieke mogelijkheid op de openingstreffer, maar Butez hield de doorgebroken Schrijvers van een doelpunt. Moeskroen domineerde, Club zocht naar oplossingen. Voorbij het halfuur kwamen de bezoekers verdiend op voorsprong. Amallah zette een één-tweetje op met Benson en rondde aan de tweede paal knap af. Vlietinck, Denswil en Vanaken konden er enkel naar kijken. Club was aangeslagen: halverwege had Moeskroen 60 procent balbezit en dubbel zoveel doelpogingen als blauw-zwart.

De Bruggelingen begonnen beter aan de tweede helft. Onder impuls van de ingevallen Dennis kreeg Diatta meteen een goeie kans op voorzet van Vormer, maar Butez bracht opnieuw redding. De knal van Vanaken zweefde net naast de bovenhoek. Moeskroen kreeg het zwaar te verduren. Eerst Dennis en vervolgens Vanaken kregen de bal van dichtbij niet voorbij Butez en ook op het schot van Schrijvers had het sluitstuk een uitstekende redding. Na een verschroeiende start bleven de kansen enige tijd uit. Halverwege de tweede helft bracht Leko na Dennis ook Danjuma in het veld, die zijn rentree vierde na maandenlang blessureleed.

Twintig minuten voor inrukken kreeg Club wat het intussen verdiende. Via Danjuma en Butez belandde de bal voor de voeten van Schrijvers, die het leer keihard tegen de touwen ramde. De match kon nog alle kanten op - zo had Horvath kort na de gelijkmaker een goede redding op een poging van Benson. Bij een offensief Club werden de ruimtes groter… en daar profiteerde Moeskroen tien minuten voor tijd optimaal van. Na balverlies van Danjuma vond een langgerekte tegenaanval van Les Hurlus zijn eindpunt bij linksachter Antonov, die de bal verschroeiend hard langs Horvath in doel knalde. Invaller Pierrot maakte er bijna 1-3 van, maar Horvath kon de dubbele achterstand kort na de 1-2 nog net verijdelen. Club zette nog alles op alles, maar de gelijkmaker zat er niet meer in. Zo eindigt de reguliere competitie voor de Bruggelingen op een valse noot.