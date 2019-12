Moeskroen straft inefficiënt Kortrijk af: “Maar we werpen de handdoek niet” ESK

13 december 2019

22u20 4 KV Kortrijk KVK KVK 1 einde 2 MOU MOU Excel Moeskroen Jupiler Pro League “Wij hebben geprobeerd te voetballen, zij niet,” foeterde Yves Vanderhaeghe na afloop van een burenstrijd die zijn team altijd had moeten winnen. “Zij hadden geen enkele kans. Ik zou ook eens een slechte wedstrijd willen winnen.” Hij kent de cijfers: met 2 op 24 wordt het allerminst een Warmste Week voor KV Kortrijk.

Ook Gary Kagelmacher was scherp in zijn analyse. “Dit was onze negende strafschop die we tegen krijgen, da’s één om de twee wedstrijden. Dat is toch niet meer normaal.” Dit keer was het Hannes Van Der Bruggen die in de fout ging door nodeloos Olinga onderuit te halen in het uiterste hoekje van het strafschopgebied. Vanderhaeghe had er zijn bedenkingen bij: “Hannes trok zich nog terug, Olinga liet zich vallen. Ze zijn met vier om die bal op de stip te leggen.”

Collega Mboyo gaf het andere doelpunt cadeau: hij liet Olinga zowaar los net voor die de hoekschop compleet vrijstaand intrapte. Zo gaf KV Kortrijk andermaal drie punten weg. De volgende thuismatch gaat tegen Cercle Brugge, de hekkensluiter die zich nog altijd niet gewonnen geeft. En Vanderhaeghe? “Wij werpen zeker de handdoek niet. Ik heb de jongens gefeliciteerd. Onze eerste helft was van het beste dat wij al brachten dit seizoen.”

Het was Mboyo die uiteindelijk in de 38ste minuut scoorde, zijn zevende inmiddels. Het gebeurde toen de driehoek Azouni - De Sart - Van Der Bruggen (terug van weggeweest) een actie uittekende. Azouni stuurde diep naar links, De Sart kegelde naar rechts tot bij VDB die naar de verste paal mikte en daar Mboyo aantrof die netjes afmaakte.

Kortrijk strooide voortdurend met doelkansen. De Sart trapte tegen de paal, Stojanovic kopte naast de bal, Mboyo devieerde twee keer net naast. En dan scoorde Moeskroen meteen na de pauze uit zijn eerste hoekschop.

Kortrijk ging er weer voor, Tuta en Stojanovic kregen de bal vanaf twee meter niet voorbij Vasic, een slappe Ocansey was niet scherp genoeg en dan was er nog zijn vervanger Ezekiel die fraai kopte maar de Moeskroen-doelman redde met de voet.

Het was vrijdag de 13de: Hannes Van Der Bruggen haalde Olinga onnodig onderuit en Dierick legde de bal na tussenkomst van de VAR op de stip. Stipe Perica die elke week koffie drinkt met de Kortrijkse Balkanboys mag straks een rondje trakteren. Hij scoorde de winning-goal. Of Vanderhaeghe voor zijn positie moet vrezen? “Andere vraag alsjeblieft. Dat moet je niet aan mij vragen.” De coach had het duidelijk moeilijk om de onverdiende opdoffer te plaatsen.