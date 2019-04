Moeskroen langer onder ‘voorlopig bewind’, ook Anderlecht verdedigt zich voor licentiecommissie NVK

04 april 2019

07u33 0 Jupiler Pro League Tien clubs, waaronder Anderlecht, Club Brugge en Standard, verschenen gisteren voor de licentiecommissie. De teneur was die van elk jaar: “Komt goed.” Al valt dat voor sommige te betwijfelen.

Voor heel wat clubs was het de laatste kans om hun licentie helemaal in orde te krijgen. Geeft de licentiecommissie nu rood licht, dan kan enkel het BAS nog baten. Naar buiten toe lieten de tien clubs die hun dossier moesten verdedigen op de voetbalbond er geen twijfel over bestaan. “Komt goed.” Of nog: “Het ging over details.”

Voor heel wat van die ploegen klopt dat ook. Club Brugge, bijvoorbeeld, stuurde legal officer Hannes D’Hoop omdat er slechts vragen waren over één document. Ook Standard moet zich in principe geen zorgen maken, al onthield de club zich van alle commentaar achteraf. Van de topclubs die zich moesten verantwoorden voor de licentiecommissie bestaan er de grootste vraagtekens over Anderlecht. Want was ex-coach Hein Vanhaezebrouck niet naar de licentiecommissie gestapt met vragen over de al dan niet volledige uitbetaling van zijn ontslagvergoeding?

“Er zijn vragen gesteld over bepaalde dossiers. Ik denk niet dat het aan mij is om daar meer over uit de doeken te doen” antwoordt sportief manager Michael Verschueren. “Er zijn vragen gesteld, wij hebben geantwoord. Het is niet over individuele details gegaan. Wel over een aantal puur balansmatige parameters.” Zoals: de kapitaalsverhoging van 30 miljoen die Marc Coucke samen met een aantal aandeelhouders doorvoerde? Verschueren: “Die verhoging maakt deel uit van een veel breder beleid. We hebben die doorgevoerd om competitief slagvaardig te zijn in de uitbouw van de club. Ik was hier aanwezig om te tonen dat wij achter de cijfers die wij neerleggen stáán. Ik heb ook op een zeer transparante manier toegelicht hoe we die cijfers zullen realiseren. Wij maken ons dus geen zorgen. De licentiecommissie is aan zet, maar ik heb het gevoel dat alles goed verlopen is.”

Belastingparadijzen

Er zijn grotere zorgenkinderen dan Anderlecht. Moeskroen, bijvoorbeeld. Het gerecht besliste op 27 februari om de Henegouwers onder voorlopige bewindvoerders te plaatsen. De club wordt ervan verdacht illegale geldstromen te ontvangen via belastingsparadijzen. Normaal gezien zouden de voorlopige bewindvoerders tot 2 april de club leiden. Maar de rechtbank heeft beslist om die periode toch te verlengen. Slecht nieuws met het oog op de continuïteit van de club - één van de belangrijkste parameters voor het behalen van een proflicentie. Moeskroen was de enige van de tien opgeroepen clubs die een dubbele sessie kreeg van de licentiecommissie. Het Henegouwse bestuur wenste niet te reageren.

Tubeke

Ook Tubeke bleef lang binnen in het vergaderlokaal van de voetbalbond. Bronnen in Azië melden dat eigenaar Chankoo Sim de hekkensluiter uit 1B helemaal heeft losgelaten. De Belgische bestuursleden klinken wel strijdvaardig. Blijft de vraag of dat zal volstaan voor een toekomst in het profvoetbal. (NVK)