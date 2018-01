Moeskroen-huurling Butez: "Zou graag in België blijven na dit seizoen" Pieter-Jan Calcoen

19u00

Bron: Eigen berichtgeving 17 BELGA Butez speelde acht competitieduels voor Moeskroen, maar wil meer. Jupiler Pro League Cadiz, Spanje. Daar is Moeskroen vanaf zaterdag op stage. Doelman Jean Butez (22) stapt met een persoonlijk doel op het vliegtuig: "Ik wil mijn plek als titularis behouden."

Acht competitiewedstrijden stond hij tot dusver onder de lat. Twee keer hield hij de nul. "Niet slecht", vindt Moeskroen-doelman Jean Butez, die eigendom is van het Franse Lille. "Ik heb in België eindelijk ontdekt wat het profleven inhoudt - in Frankrijk zat ik hoogstens op de bank. Het bevalt me, moet ik zeggen. Tuurlijk heb ik fouten gemaakt, met onder meer die moeilijke wedstrijd tegen Charleroi (er was een eigen doelpunt en een rode kaart voor Butez, red.), maar ik heb daar vooral uit geleerd. Ik denk dat ik bewezen heb dat ik de Belgische eerste klasse waard ben. Op stage wil ik bevestigen. Ik wil mijn plek als titularis behouden."

De concurrentie op Le Canonnier in doel is niet min, met ook nog Bailly en Werner. "Maar dat hoort bij het voetbal", haalt Butez de schouders op. "Kijk, ik wil me in de terugronde tonen. Ook omdat ik graag in België zou blijven na dit seizoen. Ik heb nog 1,5 jaar contract bij Lille, maar een terugkeer is geen prioriteit. Misschien ligt mijn toekomst wel bij Moeskroen. Ik voel me hier goed, met een coach (Mircea Rednic, red.) die in me gelooft en supporters die me steunen. Ach, we zullen wel zien wat er straks gebeurt. In overleg met mijn makelaar Patrick De Vlamynck zal ik de goeie keuze maken. Nu is het vooral belangrijk dat ik speel."

BELGA Moeskroen-doelman Butez.