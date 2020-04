Moeskroen heeft het geld, maar daarom nog niet de licentie Eddy Soetaert

25 april 2020

10u51 0 Jupiler Pro League Pairoj Piempongsant, de eigenaar van Excel Moeskroen, die de club niet langer wou steunen, zou nu toch met de nodige 3,2 miljoen over de brug komen waardoor de club zich op 6 mei voor het BAS kan verdedigen. Daarmee kan het één van de twee hindernissen nemen om alsnog een licentie voor profvoetbal te verkrijgen. Hoe het onder de tweede beschuldiging uit zal komen, daar willen de clubleiders niets over kwijt.

Het is de vijfde keer dat de licentiecommissie geen licentie gaf aan de Henegouwers. De vorige vier keer haalde de club bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport telkens toch het nodige document. Diverse keren al ging het daarbij over de vraag of de Israëlische voetbalmakelaar Pini Zahavi tegelijk ook het beleid van de club stuurde, wat strikt verboden is. Nu maakt de commissie zich sterk dat het over de bewijzen beschikt, dankzij mails die in een rechtszaak werden neergelegd. Als dat klopt, zouden de clubleiders op erewoord hebben gelogen, wat altijd leidt tot het niet-verkrijgen van de licentie. Maar uiteraard zal de club dat andermaal proberen te ontzenuwen.

De procedure bij het BAS is gezien de coronatijden niet eenvoudig. De zaak wordt op 6 mei om 12 uur behandeld via een videoconferentie. Ten laatste op 10 mei zal de beslissing worden bekendgemaakt. Pas tien dagen later wordt de motivering wereldkundig gemaakt.

Jean Butez

Voor Excel Moeskroen betekent het dat de club ofwel in 1A blijft spelen, ofwel zakt naar 2de Amateur, een wereld van verschil. Dat Piempongsant nu toch weer hulp biedt, heeft mede te maken met het feit dat de club doelman Jean Butez deze zomer van de hand zal doen en hoopt daar iets als 3 miljoen voor te vangen. De voetbalsite ‘Transfermarkt’ geeft aan dat Butez - die nog een jaar onder contract ligt - precies 3 miljoen waard is, maar of dat in de huidige wereld nog het geval is, is maar de vraag. Komt daarbij dat de vorige eigenaar van Butez, de Noord-Franse club LOSC Lille, nog recht heeft de op de helft van het transferbedrag.

De Franse doelman liet deze week in de Franse sportkrant L’Equipe alvast weten dat hij “in de degelijke Belgische competitie ervaring heeft opgedaan en klaar is voor de Franse Ligue 1”.

Moeskroen is hoe dan ook één van de clubs die op vandaag nog niet zeker is dat het in de eerstvolgende competitie nog op het hoogste niveau zal kunnen meespelen.

