Moeskroen haalt achterstand op tegen Oostende en boekt eerste thuiszege sinds november ESK

08 februari 2020

22u31 1 Excel Moeskroen MOU MOU 3 einde 1 KVO KVO KV Oostende Jupiler Pro League KV Oostende kwam dan wel op voorsprong, maar ging in het slotkwartier helemaal onderuit. Meteen een eerste zege voor Philippe Saint-Jean, de nieuwe Moeskroense coach ad interim. Maar vooral een puntenloos resultaat voor KVO dat dan toch weer enigszins de hete adem van Cercle Brugge in de nek voelt. Zeven punten voorsprong op vijf speeldagen van het einde is dan wel niet schrikbarend maar het biedt nog altijd geen rekenkundige zekerheid.

Wat een heerlijke plaatsbal was dat van Jelle Bataille 23 minuten ver in een wedstrijd waarin die van Moeskroen dan wel royaal het balbezit hadden maar KVO bij zijn tweede uitbraak scoorde. De eerste kans was ook al voor Jelle Bataille die overhoeks intrapte maar Jean Butez redde kundig de lage bal. De tweede was bingo. De jonge Oostendenaar recupereerde de bal, liep ermee naar voren, kreeg ineens open ruimte voor zich en plaatste dan vanaf zo’n twintig meter de bal heerlijk in de bovenhoek.

Achter het doel waarin hij de bal deponeerde hing zowaar een groot publiciteitsbord waar je niet naast kunt kijken: ‘Brasserie – Brouwerij BATAILLE’. Als de waard daar ook pinten met een even fraaie kraag tapt, kan het er best gezellig zijn.

Moeskroen deed al die tijd amper wat met zijn balbezit. Olinga kopte vroeg over, Garcia dwong Dutoit tot een fraaie zweefsprong en dat was het vòòr de pauze. KV0 dat ongetwijfeld nog voor de aftrap vernam hoe Cercle Brugge startte met twee doelpunten binnen de vijf minuten was bij elke tegenstoot scherper. Niane liep het strafschopgebied in maar werd daar kundig afgeblokt door de uitkomende Butez en Sakala mikte na een lange ren dan wel naast de Moeskroendoelman maar zijn bal rolde voorbij de verste paal weg.

Late thuiszege

Ze hebben het zich beklaagd bij de kustploeg. Want een uur ver – inmiddels nog een paar graden kouder in het zo al kouwelijke, vrijwel lege stadion – benutte de thuisploeg dan toch zijn veldoverwicht. Lasse Sobiech kopte een corner boven iedereen uit in doel. Niet verwonderlijk: de huurling van FC Köln meet 1m96 en scoorde in de 1. en 2. Bundesliga al wel vaker kopbalgoals van dat soort. Op 30 januari werd hij na het vertrek van Godeau binnengehaald en meteen in het team geplaatst.

Straffer nog werd het tien minuten voor tijd. Garcia stuurde Ciranni weg op de rechterflank, die schoof de bal uitgemeten in de ren van de ingevallen Perica die het knap afmaakte in de korte hoek. En nog erger was het even later toen Olinga in een scrimmage voor doel de bal uiteindelijk tegen het net kon trappen: 3-1.

Omwille van zijn veldoverwicht verdiende Moeskroen die zege ook wel na vier nederlagen op rij. KVO van zijn kant dat via Niane op de valreep nog had moeten milderen, - weer was Butez present -, moet nog wel even uitkijken of er bij Cercle geen mirakels meer gebeuren.