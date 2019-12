Moeskroen en Charleroi delen de punten, Rezaei scoort opnieuw ESK

21 december 2019

19u53 4 Excel Moeskroen MOU MOU 1 einde 1 CHA CHA Charleroi Jupiler Pro League Geen winnaar op Le Cannonier in de match tussen Moeskroen en Charleroi. De Henegouwse clubs deelden de punten na een 1-1-gelijkspel.

Moeskroen verloor dit seizoen nog maar één keer thuis, Charleroi nog maar één keer uit. Dan kun je best inzetten op een draw. En die kwam er ook toen Rezaei dankzij een verre intrap van Penneteau gelijkmaakte. Lange tijd in deze ondermaatse Henegouwse derby leek de knappe goal van Ciranni de enige van de avond te worden maar dankzij het tegendoelpunt klimt Charleroi voorlopig naar de derde plaats.

Bij de rust stond het 1-0 en dat was ook de score van het aantal pogingen op doel. Nul voor Charleroi, één voor Moeskroen, maar die ene doelpoging in een slappe eerste helft was er dan wel een om in te kaderen en dat zullen ze ten huize Ciranni in Limburg ongetwijfeld ook doen.

Aleix Garcia maakte de actie op rechts, kwam even terug om met links voor te zetten, richtte de bal netjes in de loop van Alessandro Ciranni die draaiend rond zijn as achterwaarts in de verste hoek kopte. Een beauty.

Hier stonden twee teams tegenover elkaar die het in de eerste plaats van de organisatie moeten hebben en dat was er aan te zien. De wedstrijd verziekte in mager middenveldspel gelardeerd met een stapel technische fouten en een behoorlijk aantal vieze overtredingen.

Moeskroen verloor dan wel al na twaalf minuten rechtsachter Campins maar dat ontwrichtte de Excel-defensie niet. Godeau kwam erin, De Medina schoof van het centrum naar de rechtsbackpositie en alles bleef zoals het was. De linksachter, dat bleef Alessandro Ciranni die tot algemene verbazing ineens voor het doel opdook en daar ook nog heerlijk scoorde.

Het werd er na de pauze niet beter op. Alle energie ging in het stoken van vuurtjes op alle stroken van het veld. Bij één ervan verdiende Boya beslist rood toen hij met beide voeten vooruit Nurio torpedeerde maar scheids Vergoote hield het bij geel.

Een kwartier voor tijd viel de gelijkmaker letterlijk uit de lucht. Carolo-doelman Penneteau trapte ver uit, Queiros bleek niet in de buurt en alleen tegen twee werd Godeau netjes uitgespeeld door het duo Nicholson-Rezaei. De even tevoren ingevallen Jamaicaan tikte de bal simpel voor de voeten van de Iraniër en het voorziene gelijkspel stond op het bord.