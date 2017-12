Moeskroen dankt Oostende voor defensief gestuntel en viert voor het eerst in bijna drie maanden na non-match (1-0) Manu Henry

22u20 0 BELGA Jupiler Pro League Le Canonnier slaakte een zucht van verlichting. Voor het eerst sinds 23 september won Moeskroen nog eens een competitiematch. Een erg bleek KV Oostende was vanavond het kind van de rekening: 1-0. Een tot tranen toe bewogen Rezaeian zal vannacht niet al te best slapen. De Iraniër lag met defensief gestuntel aan de basis van de enige goal.

Neen, voor leedvermaak moest je vanavond zeker niét in Henegouwen zijn. De afwezige fans, het waren er héél wat in een bijzonder matig gevuld Le Canonnier, kregen gelijk. Een wanvertoning van jewelste langs beide kanten werd het voor de pauze. De eerste helft stond bol van simpel balverlies en technische foutjes. Typerend was de knal van Moeskroen-verdediger Lomalisa op slag van rust. Zijn poging zoefde nét niet het stadion uit.

Het kwartiertje bezinnen in de kleedkamers deed vooral Moeskroen duidelijk deugd na de pauze. Niet dat het plots een sprankelende pot was, maar eindelijk ontstond er doelgevaar. Al na drie minuten was Amallah dicht bij de 1-0, maar Dutoit was alert op de knal van het 20-jarig jeugdproduct van Anderlecht. Twintig minuten voor affluiten was het dan toch prijs voor diezelfde Amallah. Hij profiteerde van een dramatische terugspeelbal van Rezaeian. De Iraniër was er duidelijk het hart van in en kon na zijn wissel de tranen niet bedwingen in de dug-out. De blunder luidde meteen ook de enige goal van de match in. Het bleef bij 1-0.

BELGA

