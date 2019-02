Moeskroen blijft klappen uitdelen: zwak Charleroi gaat stevig onderuit en doet slechte zaak voor plek in play-off 1 Eddy Soetaert

01 februari 2019

22u18

Bron: Eigen berichtgeving 0 Excel Moeskroen MOU MOU 3 einde 0 CHA CHA Charleroi Jupiler Pro League Moeskroen oogst in 2019 zowaar 9 op 9 en heeft het degradatiespook nu wel helemaal verjaagd. Het blikte na Oostende en Genk nu ook zijn ondermaatse Waalse buur vakkundig in. Een misnoegde Mazzu vindt op die manier geen aansluiting met de top-zes, ook niet na de inbreng van nieuwkomer Morioka na de rust.

Bernd Storck heeft de zaakjes duidelijk op orde. Hij heeft van Moeskroen een goed georganiseerd geheel gemaakt dat met alle ploegen van de linkerkolom afrekent. Voor de pauze was het nog wel een lucky-goal die de thuisploeg op voorsprong bracht, maar daarna moest Penneteau om de haverklap de meubelen redden tot hij uiteindelijk ook machteloos was tegenover de aanvalsgolven van Moeskroen.

De toevalstreffer kwam van rechtsachter Vojvoda die zowaar met zijn linker vanop 25 meter naar doel trapte. De bal kreeg via de voet van Angella een wijde curve die eindigde achter Penneteau tegen de onderkant van de deklat en zo in doel.

Na de pauze was Excel gewoon niet meer te stuiten. Eerst duwde Penneteau een doelrijpe voorzet van Leye uit het kader, dan dook hij in de voeten van Awoniyi, even later van de onhoudbare Benson. Toen de kleine Genk-huurling weer vanaf de doellijn aanbracht, duwde nieuwkomer Friede de bal tegen het net. De schotvaardige Bakic knalde daarop met rechts op Penneteau en hernam meteen succesvol met links. Mazzu stond er onbegrijpend naar te kijken.

