Mocht 1-1 van Angban wel doorgaan? Videoref greep niet in bij deze treffer met lichte buitenspelgeur Redactie

02 februari 2018

23u00 1

Raakte Mmaee de bal op de voorzet van Jans net voor de 1-1? Dat was de hamvraag na de 1-2-overwinning van Waasland-Beveren op het veld van Antwerp. Net voor rust wisten de bezoekers tegen te prikken. Jans kapte naar zijn linkervoet om een goede voorzet te versturen. Mmaee veerde op om te koppen, maar het is niet duidelijk of hij ook de bal raakte. Anders stond Angban meer dan waarschijnlijk buitenspel. De Ivoriaan kon uiteindelijk toch de 1-1 binnen schuiven. De videoref, vanavond aanwezig op de Bosuil, besloot ook niet in te grijpen.