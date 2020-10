Miyoshi helpt Antwerp aan eenvoudige overwinning thuis tegen KV Mechelen NVE

02 oktober 2020

22u32 6 Antwerp ANT ANT 4 einde 1 KVM KVM KV Mechelen Jupiler Pro League Antwerp heeft vrij eenvoudig de maat genomen van KV Mechelen. Na twee vroege doelpunten kwam de thuisploeg niet meer in de problemen, het werd 4-1. Bij Antwerp was Koji Miyoshi de beste man, de Japanner was betrokken bij alle doelpunten.

Na amper 5 minuten was het al raak. Miyoshi, die voor het eerst dit seizoen in de basis stond, kreeg te veel ruimte. Zijn voorzet werd door Rocky Bushiri ongelukkig in eigen doel gewerkt. Drie minuten later mocht Coucke zich al een tweede keer omdraaien. Opnieuw met dank aan Miyoshi, deze keer met een lage schuiver van net buiten de zestien.

KV Mechelen bracht te weinig. Het had in de eerste helft wel meer balbezit, maar daar deed het weinig mee. Op hoekschop kon Bushiri bijna scoren, maar de bal viel op zijn schouder. Weg kans. Aan de overkant was het op slag van rust wel weer raak. Mbokani was goed gevolgd na een poging van Gerkens.

Na rust leken beide elftallen er nog weinig zin in te hebben. Het eerste kwartier viel er dan ook nauwelijks iets te beleven. Tot er plots een doelpunt uit de lucht viel. ‘Geoffke Deurne-Noord’ bracht weer wat spanning in de wedstrijd tegen zijn ex-club. Het gaf Malinwa hoop, enkele kansen aan beide kanten volgden. Op vrije trap van Miyoshi - weer hij - maakte Seck er een kwartier voor tijd 4-1 van, boeken toe.

Door de zege blijft Antwerp bovenin meedraaien. Het heeft 14 punten en komt zo voorlopig op plaats 5. Mechelen bengelt met 7 op 24 op plaats 13. Op Twitter knipoogde Antwerp al richting Europa League-tegenstander Tottenham: “Aan het kijken, Spurs?”.

