Mitrovic boos om tegengoal: "Ik wil de beste verdediging van het land hebben" Eddy Soetaert

Stefan Mitrovic hinkte op twee gedachten na de derde zege op rij van zijn team. De Gent-verdediger genoot dan wel van de winst, maar niet van het tegendoelpunt.

"Het maakt me boos", zei hij. "We gaan ervoor om clean sheets te verzamelen, want we willen de beste verdediging van eerste klasse hebben. Dam moet je natuurlijk niet elke week een doelpunt incasseren."

Over die tegengoal was natuurlijk wel wat te zeggen. Kalu trapte de bal onbeheerst naar het centrum van de defensie, in de voeten van Rotariu die meteen uithaalde. Kalinic weerde de doelrijpe bal nog af maar Awoniyi trapte hem binnen.

"Niet onze beste wedstrijd"

"Moeskroen is een ploeg waarvoor je respect moet hebben", zegt de Serviër. "Ze hebben veel talent en zeker hun spitsen zijn constant klaar om in duel te gaan. Dit was niet onze beste wedstrijd, maar het is een belangrijke zege. Het is ook voor het eerst dit seizoen dat we binnen de top zes komen, dat zorgt ervoor dat we met vertrouwen naar de volgende wedstrijden toe kunnen."

Om de beste verdediging te hebben moet AA Gent nog wel met Club Brugge afrekenen. De leider heeft nog maar 12 doelpunten geïncasseerd, de Buffalo's net als Charleroi 16.

Yves Vanderhaeghe vond de opbouw te traag op een ondergeregend veld dat toch snelle passing toeliet. "Het is anders wanneer je over het veld oordeelt vanaf de zijkant dan wanneer je er zelf op staat", reageerde Mitrovic prompt. "Maar ik geef hem wel gelijk: het ging vooral in de eerste helft niet snel genoeg. Het is een van de werkpunten voor de komende wedstrijden."

Dat en... de nul houden.

