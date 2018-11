Mister Michel: een voorbeeld voor zoon Michael Verschueren, maar geen bemoeial: “Als ik bel, neemt hij nooit op”

Sander Van den Broecke

30 november 2018

06u15 0 Jupiler Pro League “Zie ik er goed uit? Zo voel ik mij ook, godverdoeme!” Michel ­Verschueren, 87 en vorig jaar nog aangevallen door darm­kanker, oogt fitter dan hij in ­jaren heeft gedaan. Hij straalt ook. Zijn zoon Michael (48) is sinds woensdag officieel ­sportief ­directeur van Anderlecht. “Niet omdat papa hem heeft ­gepiloteerd, maar omdat hij zijn eigen weg is gegaan”, zegt ­Verschueren senior.

Het is wel grappig. ‘Met Michael Verschueren keert het Anderlecht-dna terug’, kon je overal lezen. Maar ooit moest het zoontje van Mister Michel helemaal niks van paars-wit weten. Vader vertelt: “In 1980 vroeg Constant Vanden Stock me terug bij Anderlecht. Ik was hier zes jaar physical coach geweest (van 1963 tot 1969, red.), maar dan was ik naar ­Daring Brussel verhuisd, waar ik uiteindelijk ­manager was geworden. En toen wou mijnheer Constant me als manager naar Anderlecht halen. Het contract ging ik bij hem thuis ondertekenen, en ik heb Michael toen meegenomen. Als kind ging hij vaak met mij mee, vooral naar wedstrijden, en ik dacht dat hij dit ook wel plezant zou vinden. ‘Uw vader komt naar Anderlecht’, zei mijnheer Constant tegen de kleine. En Michael antwoordde: ‘Maar ik kom niet mee. Ik blijf bij Molenbeek.’ Mijnheer ­Constant moest lachen. Michael speelde toen bij de Boskamp Boys, in de jeugd van RWDM. Hij wilde zijn club trouw blijven.”

