Mist Club Wesley Moraes vanavond of niet? Dat hangt mogelijk zelfs af van het uur van de uitspraak

Wesley Moraes vanavond of niet? Dat hangt mogelijk zelfs af van het uur van de uitspraak

19 oktober 2018

12u06 2 Jupiler Pro League Wesley Moraes verschijnt deze middag voor de Geschillencommissie Hoger Beroep. De 21-jarige spits van landskampioen Club Brugge riskeert nog een schorsing voor een elleboogstoot die hij in augustus uitdeelde in de match tegen Moeskroen. Maar ook als hij geschorst wordt, kan de Braziliaan vanavond mogelijk spelen tegen Waasland-Beveren.

Concreet: als voor 18 uur vanavond beslist wordt om Wesley te schorsen, dan mag hij niet in actie komen op Jan Breydel. Valt de beslissing na 18 uur, dan mag Wesley wél spelen want dan gaat zijn schorsing pas in vanaf morgen. De klokt tikt dus voort voor de bondsinstanties.

Aanvankelijk was de zitting gepland voor 26 oktober, maar om een eerlijk verloop van de competitie te garanderen, besliste men ze een week te vervroegen. De inbreuk, een elleboog in het gezicht van de Griekse verdediger Katranis van Moeskroen, dateert al van begin augustus. Maar door een juridische strijd omtrent de indicatieve tabel liet een uitspraak op zich wachten.

Mehdi Carcela (Standard), Eric Ocansey (Eupen) en Loris Brogno (Beerschot-Wilrijk) verschenen vandaag al voor de Geschillencommissie Hoger Beroep. Pierre Lochte, de juridisch directeur van Standard, pleitte deze voormiddag alvast opnieuw procedurefouten. Ook Carcela, Ocansey en Brogno moeten vandaag hun lot kennen, maar hun teams komen vanavond niet meer in actie.

De elleboogstoot van Wesley tijdens de match in Moeskroen: