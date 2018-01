Misnoegde Mechelse fans halen verhaal bij spelers en staf: "Janko buiten" Kristof De Cnodder

20 januari 2018

23u37 17 Jupiler Pro League De nederlaag in de zespuntenmatch tegen Zulte Waregem kwam keihard aan bij KV Mechelen. Ook de aanhang van Malinwa was zwaar ontgoocheld. Een dertigtal misnoegde fans verzamelde kort na affluiten aan de ingang van het kleedkamercomplex in een poging om verhaal te halen bij de spelers en technische staf.

Uiteindelijk kregen de supporters niemand te spreken, want de gang naar de kleedkamers bleef hermetisch afgesloten. De gemoederen liepen even hoog op, maar gelukkig ontaardde de situatie niet. Trainer Jankovic moest het wel ontgelden.

“Janko buiten”, werd er een paar keer geroepen. Mechels voorzitter Johan Timmermans toonde tot op zekere hoogte begrip voor de boze fans, maar predikte tegelijk rust. “Laat de technische staf en de spelers gewoon hun werk doen. Rustig blijven is de enige remedie in onze situatie”, vertelde Timmermans. Na een minuut of tien ging het protest trouwens spontaan liggen.