Misnoegde Diagne reageert op criticasters en post foto van z'n statistieken op Instagram

28 november 2019

16u37 1 Jupiler Pro League Neen, Mbaye Diagne wordt geen Club Brugge-icoon. De Senegalees is na zijn penaltyfrats tegen PSG op een zijspoor beland bij blauw-zwart en speelt vooralsnog geen wedstrijden met inzet meer. Op Instagram snoert de aanvaller z’n criticasters de mond.

Diagne toont op Instagram een foto van zijn statistieken: vier goals in amper 177 minuten (in de Jupiler Pro League) bij blauw-zwart. Toegegeven: ’t zijn mooie cijfers. De volgende foto van de Senegalees is een artikel: “Diagne gestraft omdat hij een penalty mist.” Een minimalisering van zijn dure penaltymisser. Hij snapt niet dat hij met zo’n statistieken nauwelijks aan de bak komt.

Diagne stond dinsdag plots in Istanbul om de clash tussen Galatasaray en Club live te aanschouwen en... om voorzichtig zijn toekomst te bespreken. Op bestuursniveau gebeurde hetzelfde. Galatasaray overweegt naar verluidt om Diagne vervroegd terug te halen, nu het voorin wat in spitsennood zit door de blessures van Radamel Falcao, Ryan Babel en Florin Andone.

’t Is bovendien de enige uitweg voor de Diagne, want aangezien hij dit seizoen al voor zowel Galatasaray als Club speelde, kan hij niet meer naar een derde club. Of het moet naar een competitie zijn die een andere kalender hanteert, zoals China of Scandinavië.

In afwachting van een oplossing traint de gehuurde Diagne nog wel bij Club. De aankoopoptie van 13 miljoen euro zal blauw-zwart in elk geval niet lichten.