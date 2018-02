Mircea Rednic is niet langer trainer van Moeskroen ODBS

14 februari 2018

10u02 0 Jupiler Pro League Excel Moeskroen heeft zijn trainer Mircea Rednic ontslagen. Verrassend nieuws, want met beperkte middelen verhinderde de Roemeen 'les Hurlus' vorig jaar van degradatie en loodste hij de ploeg dit seizoen snel naar een veilige plaats in de middenmoot.

Zondag werd er in de slotfase op Slessin wel een 2-3-voorsprong uit handen gegeven tegen tien Rouches (4-3) in wat uiteindelijk de laatste wedstrijd van Rednic als trainer van Moeskroen was. Het uitblijven van goeie resultaten de laatste tijd kost Rednic het hoofd, luidt het in een officieel communiqué: "Met slechts 13 punten uit de laatste 18 matchen, vond het bestuur het nodig om in te grijpen". Al speelde er duidelijk meer op Le Canonnier: "In zijn laatste interviews liet Rednic uitschijnen dat hij niet langer op dezelfde golflengte zat met ons project. Dat is een langetermijnplan over vijf jaar dat we goed ingezet hebben. Het is nu belangrijk geen stappen over te slaan. Onze club is ambitieus, maar niet tot eender welke prijs", luidt het nog.

In afwachting van een opvolger, neemt Laurent Demol over. Zondag wacht de thuismatch tegen Waasland-Beveren.