Mirallas valt Bölöni in de armen na zijn winnende treffer, bekijk hier de hoogtepunten van Antwerp-KV Mechelen

29 november 2019

2

Antwerp heeft de zeventiende speeldag in de Jupiler Pro League op gang getrapt met een zuinige overwinning tegen KV Mechelen. Uitgerekend Kevin Mirallas, die vorige week nog voor ophef zorgde, scoorde de enige treffer op de Bosuil. Na zijn goal ging de winger zijn trainer László Bölöni, met wie hij het aan de stok kreeg tijdens de match tegen AA Gent, nog even een knuffel geven. In het absolute slot gunde de Roemeen Mirallas nog een applauswissel. Case closed. In bovenstaande video kunt u de hoogtepunten van de match bekijken.