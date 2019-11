Mirallas de verlosser! Uitgerekend hij bezorgt Antwerp een krappe zege tegen KV Mechelen NVK/MGL

29 november 2019

22u40 2 Antwerp ANT ANT 1 einde 0 KVM KVM KV Mechelen Jupiler Pro League Typisch Antwerp. De rebellen van het ene weekend zijn de volgende week matchwinnaar. Kevin Mirallas verloste de Great Old: 1-0.

Surprise van de chef: Kevin Mirallas, vorige week nog tijdens de wedstrijd naar de kleedkamer, stond gewoon in de basis. Opa Bölöni oogt soms wat ouderwets, maar je moet hem niet leren om een kleedkamer te managen.

Je zal het altijd zien. Net wanneer je je na driekwart wedstrijd afvraagt waarom die Mirallas nog áltijd op het veld staat, gebeurt het. Korte draai. Laag schot. Verre hoek. Goal.

From zero to hero. Niet dat de ex-Rode Duivel meteen in de handen van zijn coach vloog. Als er al oogcontact was, zal het veel geweest zijn. Maar Mirallas gebaarde wel verontschuldigend naar de hoofdtribune. “Mes excuses, Anvers.” Ik zat fout, vorige week.

Mbokani, Lamkel Zé, Refaelov – wie presteert, mág eens uit de pas lopen in Antwerp.

Kevin Mirallas matchwinnaar – wie had dat vijf dagen geleden durven denken? Only op de Bosuil.

De zege was verdiend. Het was een goed Antwerp in het openingskwartier. Dat de Great Old bij de rust niet op voorsprong stond, had het enkel aan zichzelf te danken. Heer en meester in balbezit. Rodrigues was kwiek. De Sart en Haroun alweer sober en goed.

Heel anders dan KV Mechelen. Dat trok zich terug in de loopgraven. Op het middenveld kwam het een mannetje te kort. Het was pompen voor Malinwa. Veel duels en lange ballen naar niemandsland en hopen dat die eens goed zou vallen. Dat gebeurde zelden of nooit. Het duurde tot diep in de tweede helft voor de bezoekers een bal tussen de palen trapten.

Hoedt miste ondertussen het onmisbare. Thoelen reageerde uitstekend op een kopbal van Mbokani. KVM spartelde in het diepe.

De sterkte van Malinwa is meteen ook de zwakte. ’t Is een collectief zonder vedetten die individueel het verschil maken. Maar als de ploég niet draait, is het vrouwen en kinderen eerst. Als Arjan Swinkels je beste veldspeler is, weet je welke soort wedstrijd je aan het spelen bent.

Op slag van rust riep de VAR ref Lardot naar het schermpje. Hands en penalty – al de achtste van het seizoen voor Antwerp. Maar Dieu deed wat hij zelden doet: de kans de nek omwringen. Sléchte penalty.

Je mag nog zo dominant zijn, drié reuzenkansen missen is van het goede te veel. Dat kruipt in de kopjes. Het lag voor de hand dat Antwerp na rust zou wegzakken. De eerste twintig minuten na rust waren er om meteen te vergeten.

KV Mechelen róók dat er wat te rapen viel. Togui pegelde in het zijnet. De Bosuil begon te twijfelen. Tot minuut 75. Kevin Mirallas. 1-0.

Opa gaf zijn verloren gelopen zoon nog een applauswissel.

En Sinan Bolat hield de doorgebroken Schoofs nog van de gelijkmaker in de slotfase. Zijn eerste clean sheet van het seizoen. Proficiat Sinan. Proficiat Kevin. En proficiat Bölöni. People managen, het is een vak.