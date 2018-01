Mirakel in het slot! Tomecak en Vormer bezorgen Club in absoluut slot nog puntje op Bosuil Wouter Devynck

21 januari 2018

16u30

Bron: Eigen berichtgeving 35 Jupiler Pro League In een geweldige sfeer, maar ook een gesloten wedstrijd bezorgde Antwerp Club Brugge zijn eerste puntenverlies in vijf matchen. Enkel door drie ultieme mirakelminuten kon Blauw-zwart via Tomecak en Vormer nog een gelijkspel wegkapen. Antwerp hoopt meer dan ooit op play-off 1.

"Het komende vierluik is van het moeilijkste dat we tot nu gehad hebben." Vincent Mannaert had het bij het rechte eind toen hij vlak voor de start van de terugronde had over de matchen tegen Charleroi, op Antwerp, tegen KV Oostende en op Gent. Ook al maakte blauw-zwart indruk tegen de Karolo’s, op de Bosuil was het afzien. De thuisploeg pakte uit met het vertrouwde recept: stevige organisatie, stevige duels. En net zoals in in Brugge in een 3-5-2.

Opnieuw geen broederstrijd tussen Anthony en Stallone Limbombe overigens. De jongste had vlak voor de winterstop zijn vijfde geel gepakt en moest dus net als bij de vorige confrontatie geschorst toekijken. Zo kon nieuwkomer Ivan Tomecak zijn debuut maken op links, zoals in de oefenmatch tegen Groningen op winterstage. En moest Leko dus niets veranderen aan zijn systeem. Ook voor Vladimir Gabulov was het zijn eerste optreden. Op het middenveld koos de Club-trainer dan toch opnieuw voor Jordy Clasie in plaats van Marvelous Nakamba. Beloning voor zijn glansprestatie tegen Charleroi.

Het hielp allemaal niet veel. Club kwam nooit aan voetballen toe, het eerste schot tussen de palen kwam er maar na 35 minuten, van Vanaken die op Bolat besloot. Dan zag Gabulov de bal vaker in zijn buurt. En in minuut 25 zelfs in zijn goal. Toen de bal bleef hangen in het strafschopgebied en via de ruggen van Wesley en Mechele voor de voet van Borges rolde, duwde de Braziliaan de 1-0 binnen. De Bosuil ontplofte. Net als bij aanvang van de match werd gretig met Bengaals vuur gezwaaid. Euforie alom.

Club vond geen antwoord en bleef ook gele kaarten pakken. De eerste op naam Vormer waardoor de favoriet voor de Gouden Schoen donderdag de match tegen KV Oostende mist. Geen probleem, want dan komt Nakamba gewoon weer in de ploeg. De Nederlander kreeg vijf minuten trouwens een unieke kans op de gelijkmaker, maar besloot vanuit een schuine hoek op Bolat. De daaropvolgende hoekschop was dan wel weer van het niveau dat we van hem gewoon zijn, maar Denswil kopte naast. Na Clasie kreeg vervolgens ook Tomecak geel voor een overtreding op Limbombe net buiten de zestien.

Vlak voor rust was het weer raak voor Antwerp. Van Damme die de bal uitstekend voor doel bracht. En Owusu boven alles en iedereen. De Ghanees kopte de 2-0 netjes in de hoek binnen. Opnieuw feest op de Bosuil, opnieuw Bengaals vuur. Leko veranderde het geweer al na tien minuten in de tweede helft van schouder. Denswil eruit, Nakamba erin. Even later moest Wesley plaats ruimen voor Dennis. Maar veel veranderde dat niet aan het spelbeeld. Cools pakte zelfs nog een vierde Brugse gele kaart. Een kwartier voor tijd leek de match al afgelopen. De 3-0 leek voor Antwerp op counter dichterbij dan een aansluitingstreffer voor Club. Ook de inbreng van Vossen voor Diaby bracht niets meer bij.

Tot opeens Tomecak uit het niets één minuut voor tijd alsnog de 2-1 maakte. Slechts voer voor de statistieken leek het, tot Vormer in de toegevoegde tijd vanuit buitenspel de 2-2 binnenschoof. Club ontsnapte zo miraculeus. Antwerp bleef achter met een een kater, ook al lijkt deelname aan play-off 1 dichter dan ooit.