MINUUT PER MINUUT. Zo liggen de kaarten in de strijd om play-off 1 en behoud, bloedstollend slot in het verschiet

07 maart 2020

19u55 1 Jupiler Pro League Een ouderwets drukke zaterdagavond - alle wedstrijden van de 29e speeldag gaan zaterdag door om 20u - kan dit weekend al beslissend zijn in de race om de laatste play-off 1-plaats en de strijd voor het behoud in de Jupiler Pro League. Via deze pagina volgt u minuut per minuut hoe de kaarten liggen!

DE SITUATIE OM PLAY-OFF 1 LIVE:

LIVE. Anderlecht al snel op voorsprong na owngoal (1-0)

LIVE. Mechelen kijkt Eupen in de ogen (0-0)

LIVE. Racing Genk op bezoek bij KV Oostende (0-0)

De virtuele stand:

6. KV Mechelen 44

7. Anderlecht 44

8. Racing Genk 42

Bij gelijke punten pakt Mechelen het ticket voor play-off 1 omdat het meer gewonnen wedstrijden heeft dan Anderlecht

DE STRIJD OM HET BEHOUD LIVE:

LIVE. Wie wint de slag om Brugge? (0-0)

LIVE. Waasland-Beveren moet winnen in Moeskroen (0-0)

LIVE. Racing Genk op bezoek bij KV Oostende (0-0)

De virtuele stand:

14. Cercle Brugge 24 punten

15. KV Oostende 23

16. Waasland-Beveren 21

DE OVERIGE AFFICHES LIVE:

LIVE. Gent ontvangt Charleroi voor hoogst interessante confrontatie (0-0)

LIVE. Wint Antwerp in Kortrijk? (0-0)

LIVE. STVV heeft niets meer te winnen of te verliezen op Standard (0-0)

De situatie vóór de 29ste speeldag:

PLAY-OFF 1

KV Mechelen (43 ptn), Racing Genk (41 ptn) en Anderlecht (40 ptn) zijn nog in de running voor het zesde en laatste ticket voor PO1. Mechelen en Genk staan er het beste voor en treffen elkaar nog op de slotspeeldag. Ze houden daardoor hun lot in eigen handen. Dat geldt niet voor Anderlecht - dat zaterdag Zulte Waregem ontvangt - dat naast een 6/6 moet hopen op puntenverlies zaterdag van Mechelen en Genk. Hun affiches lijken, op papier, echter niet onoverkomelijk. Mechelen geeft in eigen huis het al geredde Eupen partij. Genk trekt naar Oostende dat onder de maandag ontslagen Dennis van Wijk na Nieuwjaar slechts 4/21 haalde.

Toch zal vooral in Genk van onderschatting geen sprake mogen zijn. Bij puntenverlies van de Limburgers en winst van Mechelen is de strijd immers over.

DEGRADATIE

Bovendien heeft tegenstander Oostende (22 ptn) als voorlaatste slechts twee punten voorsprong op rode lantaarn Waasland-Beveren (20 ptn) en is het dus nog lang niet zeker van het behoud. Het zal onder de teruggehaalde coach Adnan Custovic in haar laatste thuiswedstrijd ongetwijfeld met het mes tussen de tanden willen van start gaan. KVO lijkt de punten immers zaterdag te moeten pakken, want volgend weekend staat op de slotspeeldag de verplaatsing naar het momenteel niet te kloppen Cercle Brugge (23 ptn) op het programma. Cercle is na een 12/12 nog niet helemaal zeker van de redding, maar lijkt wel betere papieren te hebben dan Oostende. Groen-zwart heeft met de Brugse derby tegen leider Club wel een lastig duel in het vooruitzicht.

Intussen staat het water Waasland-Beveren, dat op bezoek gaat bij Moeskroen, helemaal aan de lippen. De Waaslanders ontsloegen vorige week coach Arnauld Mercier, maar ook onder opvolger Dirk Geeraerd werd vorig weekend verloren. Waasland-Beveren haalde de voorbije zes matchen geen enkel punt. Met volgende week de slotwedstrijd tegen AA Gent in het verschiet lijkt ook Beveren dit weekend punten te moeten pakken. Een bloedstollend slot ligt in het verschiet.