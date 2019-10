Milicevic en Kaya: kapiteins op de brug in Eupen - KV Mechelen AR

06 oktober 2019

14u54 0 Jupiler Pro League Danijel Milicevic en Onur Kaya. Zelfde leeftijd (33), zelfde voortreffelijke passing. Kapiteins op de brug in de race Am Kehrweg tussen AS Eupen en KV Mechelen. De éne leed schipbreuk, de andere voer met succes door, ondanks het verlies van een bemanningslid.

Kaya: “17 op 30: dat is een PO 1-gemiddelde”

“We begonnen niet zo goed. In de eerste 25 minuten zat er teveel afval in ons spel. We dwongen onvoldoende balbezit af en konden geen kansen creëren. Gaandeweg kwamen we beter in de wedstrijd, maar verloren Swinkels. Of die rode kaart terecht was, laat ik in het midden. Gelukkig konden we onmiddellijk daarna scoren. Zo vlak voor de rust perfect voor het vertrouwen. In de tweede helft voetbalden we compacter en konden we, dankzij die 0-1, op de counter spelen. Eupen vond geen doorgang en de dreiging beperkte zich tot klutsballen.”

“Vermits we pas terug terug zijn op het hoogste niveau was ons streefdoel het behoud verzekeren. Ik denk dat we na vanavond niet meer achteruit moeten kijken. Naar boven, dan? Daar word je duizelig van (lacht). Maar toch: ik heb de rekening gemaakt. We hebben nu 17 punten op 30. Als we dat gemiddelde kunnen aanhouden, komen we uit op 51 punten. Haal er de eindstand van de vorige reguliere competitie bij en je zal vaststellen dat 49 punten toen voldoende waren voor PO 1. We gaan nu drie keer op vier thuis spelen (tegen Antwerp, STVV en Charleroi, red.). Stel dat we daar het maximum uit halen, dan zullen we over een maand stevig bij de eerste zes staan. We zijn goed bezig en dat ligt vooral aan de wedstrijdmentaliteit. Zelfs tegen Club Brugge was die prima ondanks de zware nederlaag.”

Milicevic: “Niet consistent genoeg in de rechthoeken”

“Tijdens de eerste helft hebben veel te lateraal gespeeld. En dat valt dat eerste tegendoelpunt terwijl we op dat ogenblik al met een man meer op het veld staan. Aan de basis van de 0-1 ligt een vrije trap voor een overtreding die Ebrahimi niet beging. Mij leek het compensatie omdat de scheidsrechter even voordien die speler van Mechelen had uitgesloten. Maar goed: het is niet de schuld van de ref dat we dat doelpunt incasseerden, wel de onze. Vanaf dat ogenblik werd het lastig voor ons. Mechelen bleef wel maar met tien over, maar ze trokken met z’n allen een dubbele muur op achter de bal en speculeerden louter op de counter. En wat gebeurt er? Bij de eerste uitbraak — sorry, de tweede want er was al een bal op de paal geweest — maken ze 0-2. Weer een vermijdbare tegentreffer. Als je je zo laat vangen en je slaagt er zelf niet in te scoren, kan het niet anders of je verliest. Het probleem ligt hem vooral bij het feit dat we niet kunnen afwerken. Redelijk veel kansen maar slechts zes goals in tien wedstrijden: dat is te weinig. We missen precisie in het doorspelen van de bal, in het centeren, in het trappen of koppen op doel. Voor de wedstrijd zei ik: ‘We moeten present zijn in beide rechthoeken’. En wat stel ik vast? Dat we in beide rechthoeken onvoldoende consistent waren.”

Van soms niet eens op de bank tot aanvoerder: Milicevic heeft een fameuze jump gemaakt. “De ene dag zwart, de andere dag wit: dat is nu eenmaal voetbal. Ik was vanavond kapitein omdat Siebe (Blondelle, red.) niet aan de aftrap kwam. Ik heb trouwens die aanvoerdersband niet nodig om de ploeg te helpen dragen. En ik sta er niet alleen voor. Er zitten genoeg goede spelers in de kern met ervaring en leiderschap. Akkoord dat het niet valt af te leiden uit de resultaten, maar we bevinden ons nog in een fase waarin we elkaar moeten leren kennen. In afwachting daarvan is de situatie niet gunstig, maar evenmin rampzalig.”