Milan Jovanovic over zijn ex-clubs: "Een grote club overwint een crisis altijd" Frank Dekeyser

08u00

Bron: Eigen Berichtgeving 0 Belga/Photo News Jupiler Pro League "Een grote club overwint een crisis altijd." Milan Jovanovic over de malaise bij Anderlecht en Standard, twee van zijn ex-clubs. "Het wordt een interessante wedstrijd."

Geen Milan Jovanovic in de tribune tijdens Anderlecht-Standard. De Servische ex-voetballer komt pas binnen twee weken naar ons land. "Na de interlandbreak", zegt hij. "Maar ik volg de Belgische competitie op de voet, hoor. Zeker mijn ex-clubs."



En dus blikt Jovanovic vooruit naar de 'topper' in het Constant Vanden Stockstadion. Twee ploegen die het slechter doen dan verwacht. Tot ergernis van de eigen fans. "Ik heb over Anderlecht gehoord dat het zo slecht was tegen Celtic - een vriend vertelde het mij. Ik vind dat onverwacht, zeker omdat ze vorig seizoen kampioen werden. Het lijkt wel of ze twee stappen teruggezet hebben. Ze waren toch de favoriet tegen Celtic? Natuurlijk.... Tielemans is vertrokken en Teodorczyk is niet meer zo beslissend als toen. Hij is niet meer dezelfde voetballer. En nu komt er voor Anderlecht een belangrijke match aan. Tegen Standard, toch nog steeds hun grootste rivaal."

BELGA

Ook over de Rouches valt er het één en ander te vertellen. Goed gestart aan de competitie, maar daarna helemaal in mekaar gestuikt. "Ik ken de trainer - Sá Pinto - heel goed", lacht Jova. "We waren destijds ploegmaats bij Standard. Hij is iemand met enorm veel energie. Een winnaarsmentaliteit, 'fighting spirit'. Waarom het niet draait? Voor een coach is één ding belangrijk: de sterkte van je ploeg. Ik weet niet of er genoeg kwaliteit is bij Standard. Zeker niet als ik ze vergelijk met de tijd dat ik er speelde. Elke voetbalsupporter in Europa heeft respect voor Standard. 't Is een grote club. Nog steeds. Maar als je dan tiende eindigt, dat is niet genoeg. Een trainer wil spelers die het verschil kunnen maken, die doelpunten kunnen maken, sterke mannen. Dan kan je pas succes boeken."

Photo News

Het is afwachten hoe beide teams aan de start verschijnen. En met welke intenties. Durven ze aanvallen? Of gaan ze vooral verdedigen? Jovanovic weet wél dat de sfeer gespannen zal zijn in het Astridpark. "Het zal moeilijk worden. Zo'n wedstrijd wil je nu eenmaal niet verliezen. Ik heb niets dan mooie herinneringen aan dit soort matchen. Weet je wat het is? Als je scoort of een assist geeft, staat je naam geschreven in de geschiedenis van de club. Ik hoop voor iedereen dat het een leuke avond wordt. Anderlecht is de favoriet, omdat ze een thuismatch spelen. En toch wordt het spannend. Ik blijf het herhalen. Een clash tegen Standard is altijd iets speciaal. De crisis bij de twee ploegen? Een grote club overwint een crisis altijd."

BELGA

BELGA