Mignolet over incident met bommetje: "Ik snap dat rivaliteit er is, maar mensen moeten slimmer zijn dan dat"

20 januari 2020

07u15 0 Jupiler Pro League Een opwindende topper werd in de slotfase alsnog ietwat ontsierd. “En dat terwijl ik net ervoor hun speler had recht geholpen”, zei Simon Mignolet over het bommetje dat hem werd toegeworpen.

Chapeau voor Simon Mignolet, Vincent Kompany en scheidsrechter Lawrence Visser. Het trio drukte bij ingang van de blessuretijd een vuurwerkincident op gepaste wijze de kop in, al hadden de gevolgen erger kunnen zijn. Toen Mignolet een doeltrap wou nemen, belandde een klein bommetje vanuit het Anderlechtvak naast de bal. Tot grote onvrede van aanvoerder Vincent Kompany, die de eigen fans met veel gebaren op hun plichten wees.

“Het zijn spijtige dingen, die niet bij het voetbal horen”, aldus Mignolet. “Voor de wedstrijd hadden ze rookbommen gebruikt en ik dacht dat het weer zo’n ding was. Ook thuis tegen Eupen had ik iets gelijkaardigs weggegooid. Net toen ik ernaartoe stapte, begon het te branden. Gelukkig ben ik weggegaan, want iedereen heeft gezien wat er daarna gebeurde.”

Arm om de schouder

Mignolet schrok zich rot toen het ding ontplofte. “Met zoiets wil je niet in het nieuws komen, want dan ga je de wereld rond. Daar zou het Belgisch voetbal niet voor mogen staan. Twee minuten daarvoor had ik een speler met krampen recht geholpen... en dan zoiets. Ik ben iemand die nooit de rivaliteit opzoekt en daar niet om vraagt. Altijd ben ik respectvol, voor iedereen. Ik snap dat die rivaliteit er is, maar mensen moeten slimmer zijn dan dat. Op dit moment leeft het Belgische voetbal en bommetjes horen daar niet bij.”

Kompany stapte uiteindelijk met de arm om de schouder van Mignolet richting de eigen fans: “Een mooie reactie. Ik weet dat hij er op dezelfde manier over denkt. Dat is wat we hier moeten onthouden in plaats van het incident zelf.”