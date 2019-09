Mignolet legt uit hoe hij zeldzaam de mist inging: “Op het moment dat ik uitkom glijd ik net even weg” JBE

23 september 2019

00u41

Bron: VTM Nieuws 0

Een zeldzaam foutje van de Brugse doelman. Op een pass van Verschaeren op Amuzu kwam Mignolet wat voortvarend uit zijn doel. Bij VTM Nieuws legt de Rode Duivel uit hoe die tegengoal tot stand kwam. “Ik wil anticiperen, maar op het moment dat ik uitkom glijd ik net even weg.” De doelman heeft het ook over de opnieuw vele gemiste kansen en over het mes dat Club in de paars-witte wonde draait.