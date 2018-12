Michel Preud'homme over blessurelast bij Standard: “We zullen oplossingen moeten vinden” Frank Dekeyser

07 december 2018

14u34 2 Jupiler Pro League Personeelsproblemen bij Standard. Carcela en Djenepo zijn geschorst, Mpoku ondervindt teveel hinder van een ribblessure, Pocognoli en Cavanda zijn geblesseerd. En dan zijn er met Sá en Luyindama nog twee twijfelgevallen. “We zullen oplossingen moeten vinden.”

Michel Preud’homme beseft dat het een moeilijke opdracht wordt op Stayen morgenavond. Niet alleen door de tegenstand, ook door het aantal afwezigen bij de Rouches. “Soms moet je creatief zijn”, aldus MPH. “We zullen zien wat de beste ploeg is met de kern die we voorhanden hebben.”

Gisteren trainde Standard op het kunstgrasveld van STVV. “Het wordt aanpassen”, beseft middenvelder Samuel Bastien. “Zij hebben de gewoonte om erop te spelen. Bovendien is het een synthetisch veld van de oude generatie. ‘On verra’, we moeten geconcentreerd zijn.”

Preud’homme vult aan. “We mogen niet de fouten maken die een ploeg kán maken op kunstgras. Zij weten hoe ze een tegenstander in moeilijkheden kunnen brengen op dat veld. Geen balverlies lijden op cruciale plaatsen wordt belangrijk. We mogen niet in de val van STVV trappen. Maar opgepast: het is niet enkel hun veld dat Sint-Truiden sterk maakt. Ze spelen goed. Anders klop je Antwerp niet in eigen huis. Hun stilstaande fases? We gaan de spelers zoveel mogelijk informatie geven. Kijk: een duel kan je verliezen, een positie niet. Het zal afhangen van de concentratie.”

Voor de Rouches is het al van het seizoen 2006-2007 geleden dat ze nog eens konden winnen op Stayen. “Op Kortrijk hadden we het ook altijd moeilijk en wonnen we dit seizoen toch”, grijnst Preud’homme. “Hopelijk kunnen we dat morgen herhalen.”